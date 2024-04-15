Название этого беспилотника пока не объявляют и держат в секрете. Однако украинские бойцы уже используют его на фронте против российских оккупантов. Известно, что это вооружение уже получило первые победы, успешно поразив, в частности, российский зенитный ракетный комплекс.

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Как этот дрон может помочь бойцам на поле боя

Новый украинский барражирующий боеприпас должен занять ту же нишу, что и российский "Ланцет", нанося высокоточные удары по важным единицам боевой техники на большом расстоянии от линии фронта. Такая разработка должна стать средством поражения целей как на земле, так и в небе благодаря своей скорости и мощной боевой части.

Охотясь на вражеские разведывательные беспилотники, что приводят российские авиационные и ракетные удары по украинскому тылу и передовой, он сможет снизить ударный потенциал российских войск. В частности, которые большинство беспилотников, он имеет электрический двигатель и запускается с катапульты, что делает его применение простым для пользователей.

Новый Х-образный фюзеляж обеспечивает беспилотнику высокую маневренность и возможность поражения статических и подвижных целей по разным траекториям. В частности, он способен заходить на цель под прямым углом,

– говорится в материале.

В зависимости от выбранной цели, на борту беспилотника может устанавливаться боевая часть весом до 3 килограммов. Она представлена в различных версиях: осколочная, термобарическая или бронебойная с ударным ядром. Последняя может пробивать до 40 мм брони и наносить серьезные поражения технике, создавая при "проламывании" корпуса большое количество вторичных обломков.

Отмечается, что для перехвата воздушных целей беспилотник будет оснащаться обломочной боевой частью. Ее инициация будет происходить при столкновении с объектом или при приближении к нему по сигналу с пульта оператора. Взрывная волна и поток обломков должен разрушить фюзеляж вражеского разведчика и таким образом сбить его.

Известно, что максимальная скорость беспилотника не превышает 180 километров в час, а потому его основными жертвами могут быть объекты, движущиеся медленнее 130 километров в час. Фактически речь идет о российских "Орланах-10", Zala и "Ланцетах", хотя теоретически это могут быть и зависающие или пролетающие на встречных курсах вертолеты.

Может работать на большом расстоянии

Отмечается, что важным элементом нового украинского ударного комплекса является также дрон-ретранслятор, работающий в паре с барражирующим боеприпасом. Он выполняет задачи по поиску цели, ее отслеживания в ожидании ударного дрона и объективного контроля последствий попадания.

Благодаря ретранслятору барражирующий боеприпас способен работать на больших расстояниях и с хорошей связью. Используя его, оператор может обойти явление "радиогоризонта" и не терять видеосигнал и управление над дроном до самого попадания в цель.

Более того, все беспилотники комплекса оснащаются высоконадежными модулями шифрованной связи (стандарт AES256), что позволяет работать в условиях активного подавления системами РЭБ.

Стоит также выделить интеграцию системы "машинного зрения", которая обеспечивает захват объектов и автоматическое донаведение на цель. Эта технология уже активно используется украинскими военными для поражения целей даже в зонах работы мощных комплексов радиоэлектронной борьбы.

По состоянию на сейчас беспилотный комплекс находится на этапе доводки. Оно происходит в условиях постоянных пусков и применений в зоне боевых действий, где дрон уже успешно уничтожает вражескую технику. Стоимость одного такого беспилотного самолета не раскрывается, однако по словам разработчиков она соизмерима со стоимостью большинства украинских дронов оперативно-тактического класса.