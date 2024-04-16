В чем главное отличие и преимущество этого дрона среди других объяснил для 24 Канала военный эксперт Олег Жданов. Также он рассказал, как беспилотник могут модернизировать в будущем.

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Как работает дрон

Особенность этого дрона в том, что он уже получил первые признаки искусственного интеллекта, заметил Жданов. Говорится прежде всего об электронном зрении.

В память дрона заложена конфигурация вероятных целей. Когда он входит в зону радиоэлектронной борьбы или теряет связь с оператором, переходит в автоматический режим и начинает самостоятельный поиск целей.

Если расположение объекта на местности совпадает с расположением, заложенным в его памяти, он самостоятельно может поразить этот объект.

То есть дрон не зависит от работы радиоэлектронной борьбы противника, в этом его особенность,

– подчеркнул военный аналитик.

К тому же глубина 100 километров, на которую может лететь дрон, это расстояние оперативно-тактического уровня, которое включает и резервы врага.

Возможности модернизации

Жданов заметил, что у беспилотника уже есть перспектива дальнейшей разработки. Он может работать с дроном-разведчиком, который будет ориентировать для поиска целей. То есть вести за собой и задавать район поиска цели для огневого поражения. В том числе и контролировать, чтобы два дрона не попали в одну цель.

Это очень перспективная разработка, если мы поставим ее на конвейер, это станет эффективным оружием. Хотя и первый вариант с преодолением вражеской РЭБ – уже стал большим прорывом вперед,

– резюмировал Жданов.

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