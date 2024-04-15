Об этом заявил заместитель главнокомандующего ВСУ полковник Вадим Сухаревский на церемонии спецгашения почтовой марки "Оружие победы. Made in UA".

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"За весь период 2024 года мы поставили практически втрое больше дронов, чем за весь прошлый год. Этот процесс продолжается... и будет только больше", – отметил Сухаревский.

По его словам, 99% дронов, которые поставляют на фронт, – отечественного производства.

Сухаревский также анонсировал, что "морской компонент – морские надводные беспилотные аппараты, благодаря которым мы очищаем Черное море", на перспективу будут очищать Азовское море.

Дроны будут долетать вглубь России

Заместитель главнокомандующего отметил, что дроны, которые способны лететь на 1,2 тысячу километров вглубь России – это не лимит.

"И поверьте, уже на сегодняшний день и даже на вчерашний 1,2 тысяч километров – не лимит", – сказал полковник.

Обратите внимание! В подразделениях беспилотных систем ВСУ действуют штатные подразделения, которые специализируются на работе наземных роботизированных систем. По словам Сухаревского, до конца 2024 года можно будет увидеть их системную работу.

А на фронте уже сейчас используют "если не десятки, то сотни" наземных дронов.

Сухаревский отметил, что дроны, которые применяются в зоне боевых действий, в частности беспилотные авиационные комплексы: FPV, ударные, которые способны работать ночью, мультикоптерного типа, дают серьезное преимущество ВСУ и возможность компенсировать "ограниченность ресурсов в плане артиллерии".

Удары по объектам врага