Про це заявив заступник головнокомандувача ЗСУ полковник Вадим Сухаревський на церемонії спецпогашення поштової марки "Зброя перемоги. Made in UA".

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"За весь період 2024 року ми поставили практично втричі більше дронів, ніж за весь минулий рік. Цей процес триває.. і буде тільки більше", – зазначив Сухаревський.

За його словами, 99% дронів, які поставляють на фронт, – вітчизняного виробництва.

Сухаревський також анонсував, що "морський компонент – морські надводні безпілотні апарати, завдяки яким ми очищаємо Чорне море", на перспективу очищатимуть Азовське море.

Дрони долітатимуть углиб Росії

Заступник головнокаомандувача зазначив, що дрони, які здатні летіти на 1,2 тисячу кілометрів углиб Росії – це не ліміт.

"І повірте, вже на сьогоднішній день і навіть на вчорашній 1,2 тисяч кілометрів – не ліміт", – сказав полковник.

Зверніть увагу. У підрозділах безпілотних систем ЗСУ діють штатні підрозділи, які спеціалізуються на роботі наземних роботизованих систем. За словами Сухаревського, до кінця 2024 року можна буде побачити їхню системну роботу.

А на фронті вже зараз використовують "якщо не десятки, то сотні" наземних дронів.

Сухаревський наголосив, що дрони, які застосовуються в зоні бойових дій, зокрема безпілотні авіаційні комплекси: FPV, ударні, які здатні працювати вночі, мультикоптерного типу, дають серйозну перевагу ЗСУ і змогу компенсувати "обмеженість ресурсів у плані артилерії".

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