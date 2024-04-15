Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн розповів 24 Каналу, що ефективність цих ударів є дуже великою. Вартість дронів, які запускає Україна є непорівнянною з економічними втратами, яких зазнають росіяни.

Дивіться також Дрони ефективніші за санкції: чи можуть удари по НПЗ змусити Росію припинити війну?

Може "оголитися" напрямок на фронті

Здійснення атаки по російських НПЗ коштувало Україні приблизно декілька мільйонів доларів. Проте удари дронами наробили шкоди росіянам на сотні мільйонів доларів. До цієї суми входить вартість обладнання, яке доведеться міняти, та прибутки, яких вони позбудуться через те, що не можуть переробити нафту.

Крім того, Росія зазнає втрат в міжнародному, медійному та навіть військовому плані, тому що вони будуть змушені щось робити з протиповітряною обороною. Завдяки цьому "оголиться" якийсь новий напрямок на фронті, який ЗСУ зможе використати для нових атак,

– наголосив директор консалтингової компанії.

Водночас росіяни домовляються з Казахстаном щодо постачання дизпалива у розмірі 100 тисяч тонн, якщо виникне дефіцит на внутрішньому ринку Росії.

Зростання оптових цін на паливо в Росії розпочалося ще до атак українських дронів на НПЗ. Проте ціни на автозаправках тримаються через те, що вони є регульованими, Кремль фактично субсидує для споживачів стабільні ціни на пальне.

Ці субсидування та закупка пального, якого не вистачає в Росії, означатиме, що бюджет буде змушений компенсувати більші обсяги субсидій для нафтових компаній. Це різновид шкоди, яку ми завдали ворогу,

– зауважив він.

Зверніть увагу! Україна за останній час здійснила 18 атак дронів на 13 НПЗ у 9 регіонах Росії.

Блеф росіян

Також Міжнародна енергетична агенція застерігає Україну не проводити атаки на НПЗ. Таку саме позицію має і керівництво США. Вони побоюються зростання цін на паливо у світі та в Сполучених Штатах зокрема.

Всі це свідчення того, на думку директора консалтингової компанії, що Україна все робить правильно. Очевидно, що росіяни по всіх лобістських каналах запустили цей наратив та тиснуть, де тільки можуть, щоб зупинити Україну, адже Росія реально відчула ці удари по НПЗ.

"Якщо росіяни дійсно закриють Каспійський трубопровідний консорціум, то це стане проблемою для світового ринку, тому ще це може призвести до зростання цін на нафту. Хоча раніше були ціни вищі, ніж зараз. Теоретично це можливо, але це може бути блефом росіян, оскільки вони також втратять дуже багато", – зауважив Сергій Куюн.

Яких збитків зазнає Росія через удари по НПЗ