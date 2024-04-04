Проблеми з поставками
Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розповів для 24 Каналу, що дефіцит пального на Росії чекати не варто, проте проблеми з поставками цілком ймовірні.
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Вони вже відчуваються. Пальне починає спрямовуватися в центральні регіони Росії з НПЗ, розташованих достатньо далеко від центру. І це стосується передусім бензину.
Тож, аби уникнути нестачі пального, Росія збільшила закупівлі у білоруських виробників, наприклад, з Мозирського заводу.
Нині українські атаки по НПЗ призупинилися, але це все одно призвело до зниження цін на нафтопродукти на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі.