Проблемы с поставками

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал для 24 Канала, что дефицит топлива на России ждать не стоит, однако проблемы с поставками вполне вероятны.

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Геннадий Рябцев

Эксперт по энергетическим вопросам

Они уже ощущаются. Топливо начинает направляться в центральные регионы России с НПЗ, расположенных достаточно далеко от центра. И это касается прежде всего бензина.

Поэтому, чтобы избежать недостатка горючего, Россия увеличила закупки у белорусских производителей, например, с Мозырского завода.

Сейчас украинские атаки по НПЗ приостановились, но это все равно привело к снижению цен на нефтепродукты на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.