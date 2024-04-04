Проблемы с поставками
Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал для 24 Канала, что дефицит топлива на России ждать не стоит, однако проблемы с поставками вполне вероятны.
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Они уже ощущаются. Топливо начинает направляться в центральные регионы России с НПЗ, расположенных достаточно далеко от центра. И это касается прежде всего бензина.
Поэтому, чтобы избежать недостатка горючего, Россия увеличила закупки у белорусских производителей, например, с Мозырского завода.
Сейчас украинские атаки по НПЗ приостановились, но это все равно привело к снижению цен на нефтепродукты на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.