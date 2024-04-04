Доходы России от продажи нефти от продажи нефти

На этой неделе представители США находятся в Индии, чтобы встретиться с чиновниками и лидерами бизнеса. Целью является обсудить:

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сотрудничество в борьбе с отмыванием денег;

противодействие финансированию терроризма;

введение ценового потолка.

Мы знаем, что индийская экономика во многом поставлена на карту в торговле нефтью с Россией, а также в связи с глобальными перебоями в поставках, которых призвано избежать введение ценового ограничения,

– сказали чиновники США.

Напомним! Индия является одним из крупнейших потребителей российской нефти с начала санкций против России. В ходе них нефтяной рынок страны переместился из Европы в Азию, что привело к значительным затратам, потому что Россия полагалась на "теневой флот" танкеров для транспортировки ресурса.

Сейчас Индия поддерживает тесные экономические связи с Россией и воздерживается от высказываний о войне. Несмотря на это недавно МИД Украины и Индии заявили, что страны восстановят сотрудничество до довоенного уровня.

Ценовой лимит, который ввели страны запада еще в феврале 2022 года, запрещает использование западных морских услуг, таких как страхование, маркировки и транспортировки, когда танкеры перевозят российскую нефть по цене 60 долларов за баррель или выше.

Санкции со стороны США

С октября США усилили санкции на цены российской нефти. Таким мерам также способствуют действия международных нефтеперерабатывающих компаний, в том числе индийской Reliance Industries. Компания прекратила покупать нефть с танкеров "Совкомфлота".

Наши усилия подкрепляются международной поддержкой этих принудительных мер, таких как недавнее решение частных и государственных нефтеперерабатывающих заводов прекратить импорт судов "Совкомфлота",

– сообщили чиновники США.

Ценовые ограничения ударили по доходам России, ведь страна не получает тех денег, которые она зарабатывала, когда сбывала нефть на европейских рынках.

Соединенным Штатам вместе с остальными членами коалиции (по ценовому потолку) необходимо будет сохранять бдительность и гарантировать, что политика, ее реализация и обеспечение соблюдения будут направлены на то, чтобы наложить финансовое бремя на Россию и поддерживать стабильность мировых энергетических рынков,

– добавили чиновники.

В Минфине США исследовали, что скидка на российскую нефть марки Urals к международному эталонному сорту Brent выросла с 12 – 13 долларов за баррель (октябрь) до 18 долларов в январе-феврале.