Воздушная тревога на оккупированном полуострове длилась около двух часов. Противник говорил, что она связан с ракетной угрозой.

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"Прилет" по командному пункту

Так, сирена выла с 11:26 по 13:14, в частности, в Севастополе. Там оккупанты для отражения ракетных ударов поднимали в небо авиацию с аэродромов. Над тамошними бухтами россияне пустили дымовую завесу. Были слышны взрывы – это отбивалась вражеская ПВО.

Как сообщали партизаны по движению "Атеш", между тем в Саках военные скрывались от опасности в жилых подъездах.

Позже источники 24 Канала рассказали, что Силы обороны поразили командный пункт, в котором находились высокопоставленные российские офицеры.

Повстанцы из "Атеша" утверждают, что произошло также вероятное попадание в часть 810-й отдельной бригады морской пехоты России в Севастополе.

"810 бригада вся в укрытии. Минус второй этаж", – говорится в сообщении движения сопротивления.

В Крыму ревела сирена, поднимали истребители: видео соцсети

Другой "хлопок" в Крыму: что известно

  • 2 апреля на оккупированном полуострове раздавались взрывы.
  • Как оказалось, военная разведка Украины взорвала электроподстанцию в Севастополе.
  • Электроподстанция выведена из строя.
  • В ночь с 23 на 24 марта воздушные силы обстреляли Крым ракетами.
  • Было выпущено 18 целей. По данным российской стороны, 11 из них были сбиты.
  • В результате атаки пострадали разведывательный корабль "Иван Хурс" и два больших десантных корабля "Ямал" и "Азов".
  • Кроме того, получили повреждения центр связи и другие объекты инфраструктуры Черноморского флота в Севастополе.
  • Также атаке подвергся большой десантный корабль "Константин Ольшанский".
    Тем временем партизаны нанесли удар по хранилищу топлива оккупантов в Гвардейском.
  • А еще раньше произошло уничтожение российского корабля "Сергей Котов".