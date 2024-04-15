Воздушная тревога на оккупированном полуострове длилась около двух часов. Противник говорил, что она связан с ракетной угрозой.

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"Прилет" по командному пункту

Так, сирена выла с 11:26 по 13:14, в частности, в Севастополе. Там оккупанты для отражения ракетных ударов поднимали в небо авиацию с аэродромов. Над тамошними бухтами россияне пустили дымовую завесу. Были слышны взрывы – это отбивалась вражеская ПВО.

Как сообщали партизаны по движению "Атеш", между тем в Саках военные скрывались от опасности в жилых подъездах.

Позже источники 24 Канала рассказали, что Силы обороны поразили командный пункт, в котором находились высокопоставленные российские офицеры.

Повстанцы из "Атеша" утверждают, что произошло также вероятное попадание в часть 810-й отдельной бригады морской пехоты России в Севастополе.

"810 бригада вся в укрытии. Минус второй этаж", – говорится в сообщении движения сопротивления.

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