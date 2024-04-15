Воздушная тревога на оккупированном полуострове длилась около двух часов. Противник говорил, что она связан с ракетной угрозой.
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"Прилет" по командному пункту
Так, сирена выла с 11:26 по 13:14, в частности, в Севастополе. Там оккупанты для отражения ракетных ударов поднимали в небо авиацию с аэродромов. Над тамошними бухтами россияне пустили дымовую завесу. Были слышны взрывы – это отбивалась вражеская ПВО.
Как сообщали партизаны по движению "Атеш", между тем в Саках военные скрывались от опасности в жилых подъездах.
Позже источники 24 Канала рассказали, что Силы обороны поразили командный пункт, в котором находились высокопоставленные российские офицеры.
Повстанцы из "Атеша" утверждают, что произошло также вероятное попадание в часть 810-й отдельной бригады морской пехоты России в Севастополе.
"810 бригада вся в укрытии. Минус второй этаж", – говорится в сообщении движения сопротивления.
В Крыму ревела сирена, поднимали истребители: видео соцсети
Другой "хлопок" в Крыму: что известно
- 2 апреля на оккупированном полуострове раздавались взрывы.
- Как оказалось, военная разведка Украины взорвала электроподстанцию в Севастополе.
- Электроподстанция выведена из строя.
- В ночь с 23 на 24 марта воздушные силы обстреляли Крым ракетами.
- Было выпущено 18 целей. По данным российской стороны, 11 из них были сбиты.
- В результате атаки пострадали разведывательный корабль "Иван Хурс" и два больших десантных корабля "Ямал" и "Азов".
- Кроме того, получили повреждения центр связи и другие объекты инфраструктуры Черноморского флота в Севастополе.
- Также атаке подвергся большой десантный корабль "Константин Ольшанский".
Тем временем партизаны нанесли удар по хранилищу топлива оккупантов в Гвардейском.
- А еще раньше произошло уничтожение российского корабля "Сергей Котов".