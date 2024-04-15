В интервью журналистам The Economist Александр Литвиненко заметил, что переворот Путина может произойти при определенных условиях. Однако, по словам секретаря СНБО, для нашего государства первоочередным является не само отстранение российского диктатора от власти.

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Секретарь СНБО отметил, что в российском военно-политическом руководстве еще немало рациональных людей. По словам украинского чиновника, эти люди будут думать и действовать, когда поймут, что "цена пребывания с Путиным выше, чем уход от него".

В то же время Литвиненко отметил, что первоочередной задачей Украины является получение реальных гарантий безопасности, которые бы имели механизм действия в случае новой потенциальной агрессии против нашего государства.

Авторы материала в The Economist подчеркнули, что Александр Литвиненко является выдающейся фигурой, хорошо осведомленной в российских делах. Проведя пять лет как курсант-криптолог в престижной академии КГБ в Москве, он имеет глубокое понимание страны-агрессора. Его опыт работы на должности главы Службы внешней разведки Украины в период конфликта позволил ему собирать жизненно важную информацию и противодействовать своим бывшим коллегам.

Важным событием стало то, что в конце марта 2024 года Литвиненко занял должность нового секретаря СНБО, один из важнейших постов в украинском руководстве.

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