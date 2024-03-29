Глава государства назвал основные 5 функций обновленной работы СНБО под председательством Александра Литвиненко.
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Какие задачи стоят перед СНБО
Во время заседания Зеленский заявил, что ожидает аналитику и прогнозы от Совета нацбезопасности.
Нам нужно усиление возможности Украины прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства,
– подчеркнул президент.
Также ведомство должно продолжить работу над своими текущими задачами, в частности уделить особое внимание санкционной политике.
Новой функцией СНБО должна стать разработка национальной доктрины.
Кроме того, ведомство должно быть более привлечено для защиты от враждебных дестабилизационных операций и координации всех государственных институций в киберсфере.
Зеленский добавил, что работа Ставки, проекты решений, контроль за исполнением решений – все это должно быть продолжено.
Первое заседание СНБО под руководством Литвиненка / Фото Офис президента
В ОП рассказали об ожиданиях от Литвиненко
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что президент ждет от новоизбранного секретаря СНБО более объемного анализа того, как Украина должна действовать в этой войне. Зеленский хочет иметь у себя на столе сценарные планы того, как будут развиваться события в России, а также как изменится ситуация с учетом выборов в странах Европы и США. Функция СНБО сейчас будет иметь больше аналитической составляющей, подчеркнул Подоляк.
Напомним, 26 марта Зеленский уволил Алексея Данилова с должности СНБО. Он продолжит работу по дипломатическому направлению.
Вместо Данилова президент назначил Александра Литвиненко, до этого возглавлявшего Службу внешней разведки.
Что известно о Литвиненко:
- Александру Литвиненко – 51 год, родился в Киеве, получил несколько высших образований: Первое получил в Москве в академии ФСБ по специальности прикладная математика.
- Также у Литвиненко есть диплом юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко.
- В 1998 году он защитил кандидатскую диссертацию в Киевском институте Международных отношений (КИМО) по направлению "политические проблемы международных систем и глобального развития".
- В возрасте 30 лет защитил докторскую по теме "Основы национальной безопасности государства".
- Долгое время работал в Национальном институте стратегических исследований.
- С 2005 года Литвиненко возглавлял Управление по вопросам государственной безопасности, являлся руководителем Экспертной комиссии и главой Департамента по вопросам государственной безопасности Аппарата СНБО Украины.
- С 2014 по 2019 занимал должность заместителя секретаря СНБО.
- С 2019 года возглавил Национальный институт стратегических исследований, в котором работал раньше и защищал докторскую.
- 23 июля 2021 года Литвиненко был назначен новым главой Службы внешней разведки – одним из самых закрытых украинских институтов.