Глава держави назвав основні 5 функцій оновленої роботи РНБО під головуванням Олександра Литвиненка.

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Які завдання стоять перед РНБО

Під час засідання Зеленський заявив, що чекає на аналітику і прогнози від Ради нацбезпеки.

Нам потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави,

– наголосив президент.

Також відомство повинне продовжити працювати над своїми поточними завданнями, зокрема приділити особливу увагу санкційній політиці.

Новою функцією РНБО має стати розробка національної доктрини.

Крім того, відомство має бути більш залучене для захисту від ворожих дестабілізаційних операцій та координації всіх державних інституцій у кіберсфері.

Зеленський додав, що робота Ставки, проєкти рішень, контроль за виконанням рішень – усе це має бути продовжене.

Перше засідання РНБО під головуванням Литвиненка / Фото Офіс президента

В ОП розповіли про очікування від Литвиненка

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розказав, що президент чекає від ноовобраного секретаря РНБО більш об'ємного аналізу щодо того, як Україна має діяти в цій війні. Зеленський хоче мати у себе на столі сценарні плани того, як будуть розвиватися події у Росії, а також як зміниться ситуація з урахування виборів у країнах Європи та США. Функція РНБО зараз буде мати більше аналітичної складової, наголосив Подоляк.

Нагадаємо, 26 березня Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади РНБО. Він продовжить роботу на дипломатичному напрямку.

Замість Данілова президент призначив Олександра Литвиненка, який до цього очолював Службу зовнішньої розвідки.

Що відомо про Литвиненка: