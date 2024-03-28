Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону розказав, які саме завдання стоять перед новообраним очільником Ради нацбезпеки, передає 24 Канал.

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Мусить дати відповіді на складні питання

За словами посадовця, Зеленський хотів би підсилити певні напрямки роботи РНБО. Саме тому він замінив очільника цієї структури.

Подоляк наголосив, що глава держави очікує від Литвиненка більш об'ємного аналізу щодо того, як Україна має діяти в цій війні з точки зору політичного обгрунтування та інформаційної стратегії.

Зеленський хоче мати повний аналіз того, як будуть розвиватися події в Росії в тих чи інших сценарних планах, а також, як змінитися ситуація з урахування виборів, які незабаром відбудуться у багатьох країнах Європи та США.

Функція РНБО зараз буде мати більше аналітичної складової якраз для того, щоб ці сценарії були у президента на столі абсолютно чітко прописані,

– наголосив Подоляк.

Нагадаємо, що сам Зеленський назвав заміну секретаря РНБО "перезавантаженням системи управління". Водночас він уточнив, що Данілов залишається у команді, його переведуть на інший напрямок.

Радник глави ОП вважає, що ротація всередині команди – це цілком нормальне явище та сучасний метод менеджерування, спрямований на те, аби покращити роботу певного відомства.

Довідка: 26 березня стало відомо про звільнення Олексія Данілова з посади секретаря РНБО і призначення на неї Олександра Литвиненка, який на той час очолював Службу зовнішньої розвідки, і водночас мав досвід роботи на посаді заступника секретаря РНБО. Відомо, що свого часу Литвиненко навчався в Академії ФСБ, а тому знає це відомство як свої "п'ять пальців". Главою Служби зовнішньої розвідки України Зеленський призначив Олега Іващенка.