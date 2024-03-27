Нагадаємо, що Міністерство оборони оприлюднило пояснення щодо окремих положень законопроєкту №10449, який передбачає нововведення до мобілізації та підготовки. Зокрема в ньому зазначено пояснення, чи передбачає законопроєкт мобілізацію громадян з 18 років.
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Зеленський висловився про мобілізацію з 18 років
Президент України під час розмови зі студентами Сумщини зазначив, що на сьогодні є загальна мобілізація в Україні. "Цей закон діє, він не змінений з точки зору віку. Ви знаєте, що є запити на зміни і відповідне законодавство було проголосовано в Верховній Раді – зменшення віку з 27 до 25, але це точно не стосується 22, 23, 24 років", – підкреслив лідер держави.
За словами Володимира Зеленського, він знає, що зараз поширюється новий наратив, що будуть "когось 18-річних мобілізовувати".
Ні,
– чітко наголосив президент України.
Він закликав не вірити наративам, а довіряти лише офіційним даним та перевіряти інформацію на офіційних сайтах.
Чи буде економічне бронювання
- Нардеп від Слуги народу, член профільного комітету Ігор Копитін розповів, що були окремі пропозиції щодо бронювання осіб, які отримують певну зарплатню та сплачують податки – однак їх відхилили "навіть без обговорення". За словами нардепа, це порушує принцип рівності громадян.
- "Метою законопроєкту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких правок став би принцип "війна для бідних". А це неприпустимо", – наголосив нардеп.
- Водночас Копитін зауважив, що в комітеті відбувається попередній розгляд.
- Є ймовірність, що у сесійній залі Верховної Ради під час другого читання автори цих правок зможуть ініціювати їх врахування.