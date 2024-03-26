Об этом говорится в соответствующих указах на сайте президента. Они были опубликованы во вторник, 26 марта.

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Алексей Данилов покинул пост секретаря СНБО

Известно, что Алексей Данилов был 13-м секретарем СНБО Украины. Он занимал эту должность с 3 октября 2019 года.

Сегодня днем, 26 марта, на сайте Президента Украины обнародовали указ об увольнении с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины,

– говорится в указе.

На эту должность Владимир Зеленский назначил председателя Службы внешней разведки (СВР) Александра Литвиненко.

На сайте президента распространили соответствующий указ о назначении.

Назначить Литвиненко Александра Валерьевича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины,

– говорится в указе президента.

К слову, Александр Литвиненко возглавлял Службу внешней разведки с 23 июля 2021 года. До этого, с 4 апреля 2014 года до 13 августа 2019 года, он был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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