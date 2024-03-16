Кем же теперь станет экс-глава Воздушных Сил, Николай Олещук не сообщил. Командующий поблагодарил Игната за службу и информационное противостояние врагу.

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Отставка Игната

Николай Олещук рассказал, что за время полномасштабного вторжения благодарил Юрия Игната дважды в год – на день рождения и профессиональный праздник. Он благодарен бывшему спикеру за огромный объем работы и результат борьбы с врагом на информационном фронте Украины.

Командующий Воздушных Сил сообщил, что Юрий Игнат оставляет должность начальника службы связей с общественностью.

Сегодня я поблагодарю полковника Юрия Игната в пятый раз. Поблагодарю за продуктивную работу в должности начальника службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил. Он будет оставаться в составе Воздушных Сил и будет работать на другом направлении не менее успешно. Не сомневаюсь,

– отметил командующий.

Олещук добавил, что уверен, что еще неоднократно поблагодарит Игната. Он добавил, что жизнь продолжается, а самое главное – всем оставаться людьми.

Добавим! Также 16 марта о своей отставке сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий. Он отметил, что покинул должность днем ранее. Экс-начальник отдела связей добавил, что возвращается к выполнению повседневных обязанностей.

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