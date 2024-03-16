Ким же тепер стане ексречник Повітряних Сил, Микола Олещук не повідомив. Командувач подякував Ігнату за службу та інформаційне протистояння ворогу.

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Відставка Ігната

Микола Олещук розповів, що за час повномасштабного вторгнення дякував Юрію Ігнату двічі на рік – на день народження та професійне свято. Він вдячний колишньому речнику за величезний обсяг роботи та результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті України.

Командувач Повітряних Сил повідомив, що Юрій Ігнат полишає посаду начальника служби зв’язків з громадськістю.

Сьогодні я подякую полковнику Юрію Ігнату уп’яте. Подякую за продуктивну роботу на посаді начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил. Він залишатиметься у складі Повітряних Сил і працюватиме на іншому напрямку не менш успішно. Не сумніваюсь,

– зазначив командувач.

Олещук додав, що впевнений, що ще неодноразово подякує Ігнату. Він додав, що життя триває, а найголовніше – усім залишатись людьми.

Додамо! Також 16 березня про свою відставку повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. Він зазначив, що покинув посаду днем раніше. Ексначальник відділу зв'язків додав, що повертається до виконання повсякденних обов'язків.

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