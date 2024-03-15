Так, глава держави повідомив, що мав сьогодні кілька важливих військових нарад. Про що говорили на кожній із них, читайте далі.

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Шукали "ахілесову п'яту" Росії

Спершу президент заслухав доповідь Головкома Сирського про ситуацію на фронті, зокрема на Авдіївському напрямку, звідки генерал повернувся лише вранці. Далі Зеленський спільно із Головнокомандувачем, начальником Генштабу Баргилевичем, міністром оборони Умєровим, головою СБУ Малюком та очільником ГУР Будановим, а також заступником Сирського, відповідальним за напрямок безпілотних систем, Вадимом Сухаревським визначили найуразливіші місця ворога.

Український лідер підкреслив, що йдеться про ті місця, де можна завдати противнику найбільшої шкоди. Зеленський запевнив, що саме туди битиме України. Адже, чим більше Росія платитиме за власну агресію, тим скоріше настане справедливе завершення цієї війни.

Жоден теракт не повинен лишатися без відповіді

Крім того, Зеленський розповів, що мав зустріч із представниками Кабміну, ОПК та інших відомств. Говорили про виробництво високотехнологічних дронів для проведення цих та майбутніх операцій.

Президент зауважив, що Україна вже має таку зброю. Однак, вона "повинна ставати далекобійнішою, масовішою та потужнішою". Глава держави наголосив, що жодна російська атака не має залишатися без гідної реакції.

Зверніть увагу! Зеленський прокоментував жахливий злочин окупантів проти мирного населення Одеси – ракетну атаку 15 березня, яка забрала життя двох десятків людей. Він запевнив, що "Сили оборони обов’язково зроблять усе, щоб російські вбивці відчули нашу справедливу реакцію".

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