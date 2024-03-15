Так, глава государства сообщил, что имел сегодня несколько важных военных совещаний. О чем говорили на каждом из них, читайте дальше.

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Искали "ахиллесову пяту" России

Сначала президент заслушал доклад Главкома Сырского о ситуации на фронте, в частности на Авдеевском направлении, откуда генерал вернулся только утром. Далее Зеленский совместно с Главнокомандующим, начальником Генштаба Баргилевичем, министром обороны Умеровым, главой СБУ Малюком и главой ГУР Будановым, а также заместителем Сырского, ответственным за направление беспилотных систем, Вадимом Сухаревским определили самые уязвимые места врага.

Украинский лидер подчеркнул, что речь идет о тех местах, где можно нанести противнику наибольший вред. Зеленский заверил, что именно туда будет бить Украина. Ведь, чем больше Россия будет платить за собственную агрессию, тем скорее наступит справедливое завершение этой войны.

Ни один теракт не должен оставаться без ответа

Кроме того, Зеленский рассказал, что встречался с представителями Кабмина, ОПК и других ведомств. Говорили о производстве высокотехнологичных дронов для проведения этих и будущих операций.

Президент отметил, что Украина уже имеет такое оружие. Однако, оно "должно становиться более дальнобойным, массовым и мощным". Глава государства подчеркнул, что ни одна российская атака не должна оставаться без достойной реакции.

Обратите внимание! Зеленский прокомментировал ужасное преступление оккупантов против мирного населения Одессы – ракетную атаку 15 марта, которая унесла жизни двух десятков человек. Он заверил, что "Силы обороны обязательно сделают все, чтобы российские убийцы почувствовали нашу справедливую реакцию".

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