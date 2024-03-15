Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, в чем разница между ракетами "Искандер-К" и "Искандер-М". Кроме того, в результате обстрела Одессы пострадали электро- и газовые объекты.

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Разница между "Искандерами"

Свитан отметил, что ракета "Искандер-К" – это крылатая ракета, которую выпускают из пусковой установки. Это аэроцель. Ракета "Искандер-М" – это баллистическая ракета, которая идет по баллистической траектории. Похожий удар баллистикой россияне нанесли по Кривому Рогу.

Удар был по жилым кварталам. На этот удар за несколько минут съехались более 250 правоохранителей. Бойцы ГСЧС успели разобрать завалы и успели достать живыми более 20 человек. К сожалению, 5 были погибшими. Россияне же обрисовали алгоритм действий правоохранителей,

– отметил летчик-инструктор.

Геноцидный удар по Одессе

По словам военного эксперта, россияне дождались, когда съедутся правоохранители в Одессе на первый удар и сразу же отправили ракету второй раз. В результате стало еще больше пострадавших и среди работников ГСЧС, полиции, медиков.

"Это геноцид украинского народа российской нацией. Здесь нельзя выделять отдельно военных россиян. Они начали перевыборы своего правителя, путиноподобного существа. Двойник переизбирается, очередной тройник. Тем самым россияне продолжают поддерживать геноцид украинцев", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

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