Сирський відзвітував про свою роботу на Східному напрямку. Зокрема, генерал вивчив, як працюють наші військові формування щодо стримування ворога.

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Сирський анонсував зміни серед командирів бригад

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що протягом трьох днів роботи на Східному напрямку йому цілком стало зрозуміло, чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим – ні.

"Насамперед це залежить від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, спроможності ухвалювати адекватні та виважені рішення і розуміння всієї повноти відповідальності за виконання поставлених завдань та за життя і здоров'я своїх підлеглих", – написав він.

Сирський зазначив, що, безумовно, велике значення відіграє рівень підготовки та злагодженості штабу бригади, через який командир здійснює свої повноваження.

Тому, в окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, я відправив групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги,

– заявив генерал.

Крім того, головнокомандувач зауважив, що після заслуховування командирів бригад та їхніх заступників ухвалив усі необхідні рішення з забезпечення військових резервами, боєприпасами, БпЛА та іншим обладнанням.

Водночас Сирський наголосив, що в окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоровʼю підлеглих, він змушений ухвалювати кадрові рішення.

Генерал відзначив бригади, що працювали по ворогу на фронті

У своєму дописі Сирський також відзначив дії військовослужбовців 54 окремої механізованої бригади, які влучним артилерійським вогнем у поєднанні з грамотним мінуванням знищили дві колони бронетехніки противника.

"Стійкість та мужність бійців 25 ОПДБр та 47 ОМБр в боях за Орлівку та Бердичі, рішучість і сміливість воїнів 79 ОДШБр під час відбиття ворожих атак в районі Новомихайлівки", – написав головнокомандувач ЗСУ.

Генерал також відзначив як позитив заміну однієї бригади на передньому краї після двох років безперервних боїв та переміщення в тил для відновлення боєздатності. Таким чином, за словами Сирського, ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою.

Зверніть увагу! Олександр Сирський прибув на Східний напрямок фронту, а саме на Авдіївський і Курахівський напрямки, де працював у військових частинах. Головком також окреслив завдання, які поставив перед собою та своїми воїнами на Донбасі.