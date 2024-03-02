Сырский отчитался о своей работе на Восточном направлении. В частности, генерал изучил, как работают наши военные формирования по сдерживанию врага.

Интересно Сырский заявил, что россиян выбили из Орловки, а "просчеты" на Авдеевском направлении исправили

Сырский анонсировал изменения среди командиров бригад

Главнокомандующий ВСУ отметил, что в течение трех дней работы на Восточном направлении ему вполне стало понятно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим – нет.

"Прежде всего это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимания всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач и за жизнь и здоровье своих подчиненных", – написал он.

Сырский отметил, что, безусловно, большое значение играет уровень подготовки и слаженности штаба бригады, через который командир осуществляет свои полномочия.

Поэтому, в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, я отправил группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи,

– заявил генерал.

Кроме того, главнокомандующий отметил, что после заслушивания командиров бригад и их заместителей принял все необходимые решения по обеспечению военных резервами, боеприпасами, БпЛА и другим оборудованием.

В то же время Сирский отметил, что в отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, он вынужден принимать кадровые решения.

Генерал отметил бригады, работавшие по врагу на фронте

В своей заметке Сырский также отметил действия военнослужащих 54 отдельной механизированной бригады, которые точным артиллерийским огнем в сочетании с грамотным минированием уничтожили две колонны бронетехники противника.

"Стойкость и мужество бойцов 25 ОПДБр и 47 ОМБр в боях за Орловку и Бердичи, решительность и смелость воинов 79 ОДШБр во время отражения вражеских атак в районе Новомихайловки", – написал главнокомандующий ВСУ.

Генерал также отметил как позитив замену одной бригады на переднем крае после двух лет непрерывных боев и перемещения в тыл для восстановления боеспособности. Таким образом, по словам Сырского, ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой.

Обратите внимание! Александр Сырский прибыл на Восточное направление фронта, а именно на Авдеевское и Кураховское направления, где работал в воинских частях. Главком также очертил задачи, которые поставил перед собой и своими воинами на Донбассе.