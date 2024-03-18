Должность спикера Илья Евлаш занял вместо Юрия Игната. Полковник покинул эту должность 16 марта 2024 года.
Интересно Точно не будет стыдно, – Игнат о своем увольнении с должности спикера Воздушных сил
Евлаш стал спикером Воздушных сил
Нового спикера Воздушных сил избрали согласно приказу главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского.
Начальником службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины назначен майор Евлаш Илья Олегович,
– говорится в заметке.
Военные сообщили, что Илья Евлаш проходил службу в командовании Сухопутных войск в должности старшего офицера службы связей с общественностью, возглавлял службу связей с общественностью группировки Сил и средств обороны города Киев и пресс-службу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Кроме того, он также спикер Восточной группировки войск.
Ранее Евлаш в комментарии СМИ заявлял, что произошла ротация и он из оперативно-стратегического управления войск "Хортица" возвращается в Сухопутные войска. Таким образом с 5 марта Илья Евлаш покинул должность спикера ОСГВ "Хортица".
Юрий Игнат ушел с должности спикера Воздушных сил
- Командующий Воздушных сил Николай Олещук 16 марта сообщил, что Юрий Игнат оставляет должность спикера Воздушных сил ВСУ. По словам генерала, Игнат займет новую должность на другом направлении.
- Олещук поблагодарил Игната за огромный объем работы и результат борьбы с врагом на информационном фронте Украины. Куда именно перевели Игната, генерал не сообщил, однако известно, что он будет оставаться в составе Воздушных сил.
- На свое увольнение также отреагировал и сам Юрий Игнат. В частности, он поблагодарил все медиа, с которыми ему пришлось работать. А также выразил благодарность каждому кто "помогал, и всем, кто критиковал".
- Игнат также отметил, что "было трудно и точно не будет стыдно", что напоминает слова бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он также пожелал успехов своему преемнику и выразил искреннюю надежду, что у новоизбранного спикера "получится еще лучше" выполнять свои обязанности.