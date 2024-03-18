Должность спикера Илья Евлаш занял вместо Юрия Игната. Полковник покинул эту должность 16 марта 2024 года.

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Евлаш стал спикером Воздушных сил

Нового спикера Воздушных сил избрали согласно приказу главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского.

Начальником службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины назначен майор Евлаш Илья Олегович,

– говорится в заметке.

Военные сообщили, что Илья Евлаш проходил службу в командовании Сухопутных войск в должности старшего офицера службы связей с общественностью, возглавлял службу связей с общественностью группировки Сил и средств обороны города Киев и пресс-службу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Кроме того, он также спикер Восточной группировки войск.

Ранее Евлаш в комментарии СМИ заявлял, что произошла ротация и он из оперативно-стратегического управления войск "Хортица" возвращается в Сухопутные войска. Таким образом с 5 марта Илья Евлаш покинул должность спикера ОСГВ "Хортица".

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