Посаду речника Ілля Євлаш обійняв замість Юрія Ігната. Полковник залишив цю посаду 16 березня 2024 року.

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Євлаш став речником Повітряних сил

Нового речника Повітряних сил обрали згідно з наказом головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського.

Начальником служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних Сил України призначено майора Євлаша Іллю Олеговича,

– мовиться в дописі.

Військові повідомили, що Ілля Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби зв'язків з громадськістю, очолював службу зв'язків з громадськістю угруповання Сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Крім того, він також речник Східного угруповання військ.

Раніше Євлаш у коментарі ЗМІ заявляв, що відбулася ротація і він з оперативно-стратегічного управління військ "Хортиця" повертається назад до Сухопутних військ. Отже, із 5 березня Ілля Євлаш покинув посаду речника ОСУВ "Хортиця".

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