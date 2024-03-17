Командувач Повітряних Сил Микола Олещук повідомив, що Юрій Ігнат полишає посаду начальника служби зв’язків з громадськістю. Зазначалося, що він займе іншу посаду у Командуванні. Микола Олещук наголошував, що він вдячний колишньому речнику за величезний обсяг роботи та результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті України.

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Ігнат висловився про своє звільнення з посади

Юрій Ігнат подякував усім медіа, з якими йому довелося працювати. Він висловив вдячність кожному хто "допомагав, і всім, хто критикував". Він також подякував командувачу Повітряних Сил Миколі Олещуку та керівному складу за підтримку та велику довіру, оскільки, за його словами, це головне у їхній роботі.

Колишній речник Повітряних сил також сказав, що "Було важко і точно не буде соромно". Ця фраза нагадує слова колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який у лютому на тлі чуток про свою відставку сказав, що "нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно".

Ноутбук, світло і камера – це основні інструменти, які постійно носиш з собою, буквально спиш із ними. За два роки війни майже стерлись літери на клавіатурі, слабо тримає батарея, але написане, змонтоване й опубліковане з цього ноута назавжди увійшло у світову історію, яку сьогодні власною кров’ю пишуть українці,

– наголосив Юрій Ігнат.

Він також побажав успіхів своєму наступнику і висловив щирі сподівання, що в новообраного речника "вийде ще краще" виконувати свої обов'язки. Зауважимо, що станом на зараз офіційної інформації щодо того, хто обійме посаду, оприлюднено не було.

Нагадаємо, що 16 березня про свою відставку повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. Він зазначив, що покинув посаду днем раніше. Ексначальник відділу зв'язків додав, що повертається до виконання повсякденних обов'язків.