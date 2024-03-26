Про це йдеться у відповідних указах на сайті президента. Вони були опубліковані у вівторок, 26 березня.

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Олексій Данілов покинув пост секретаря РНБО

Відомо, що Олексій Данілов був 13 секретарем РНБО України. Він обіймав цю посаду з 3 жовтня 2019 року.

Сьогодні вдень 26 березня на сайті Президента України оприлюднили указ про звільнення з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Звільнити Данілова Олексія Мячеславовича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України,

– йдеться в указі.

Натомість на цю посаду Володимир Зеленський призначив голову Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Олександра Литвиненка.

Так, на сайті президента поширили відповідний указ про призначення.

Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України,

– мовиться в указі президента.

До слова, Олександр Литвиненко очолював Службу зовнішньої розвідки з 23 липня 2021 року. До цього, з 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року був заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

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