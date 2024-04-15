Повітряна тривога на окупованому півострові тривала майже дві години. Противник казав, що вона пов'язана із ракетною загрозою.
Дивіться також Переворот проти Путіна у Росії: у РНБО назвали умови, за яких це може статися
"Приліт" по командному пункту
Так, сирена вила з 11:26 по 13:14, зокрема, у Севастополі. Там окупанти для відбиття ракетних ударів піднімали у небо авіацію з аеродромів.
Над тамтешніми бухтами росіяни пустили димову завісу. Було чути вибухи – то відбивалася ворожа ППО.
Як повідомляли партизани з руху "Атеш", тим часом у Саках військові ховалися від небезпеки у житлових під'їздах.
Пізніше джерела 24 Каналу у спецслужбах розповіли, що Сили оборони уразили командний пункт, в якому перебували високопоставлені російські офіцери.
Повстанці з "Атеш" стверджують, що відбулося також ймовірне влучання у частину 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії у Севастополі.
"810 бригада вся в укритті. Мінус другий поверх", – йдеться у повідомленні руху опору.
У Криму ревіла сирена, піднімали винищувачі: відео соцмережі
Інша "бавовна" у Криму: що відомо
- 2 квітня на окупованому півострові лунали вибухи.
- Як виявилося, то воєнна розвідка України підірвала електропідстанцію в Севастополі.
- Електропідстанцію виведено з ладу.
- У ніч з 23 на 24 березня Повітряні сили обстріляли Крим ракетами.
- Було випущено 18 цілей. За даними російської сторони, 11 з них були збиті.
- Внаслідок атаки постраждали розвідувальний корабель "Іван Хурс" та два великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов".
- Крім того, зазнали ушкоджень центр зв'язку та інші об'єкти інфраструктури Чорноморського флоту в Севастополі.
- Також атаки зазнав великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський".
- Тим часом партизани завдали удару по сховищу палива окупантів у Гвардійському.
- А ще раніше відбулося знищення російського корабля "Сергій Котов".