Повітряна тривога на окупованому півострові тривала майже дві години. Противник казав, що вона пов'язана із ракетною загрозою.

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"Приліт" по командному пункту

Так, сирена вила з 11:26 по 13:14, зокрема, у Севастополі. Там окупанти для відбиття ракетних ударів піднімали у небо авіацію з аеродромів.

Над тамтешніми бухтами росіяни пустили димову завісу. Було чути вибухи – то відбивалася ворожа ППО.

Як повідомляли партизани з руху "Атеш", тим часом у Саках військові ховалися від небезпеки у житлових під'їздах.

Пізніше джерела 24 Каналу у спецслужбах розповіли, що Сили оборони уразили командний пункт, в якому перебували високопоставлені російські офіцери.

Повстанці з "Атеш" стверджують, що відбулося також ймовірне влучання у частину 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії у Севастополі.

"810 бригада вся в укритті. Мінус другий поверх", – йдеться у повідомленні руху опору.

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