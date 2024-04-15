У понеділок вранці, 15 травня, на Кримському півострові – неспокійно, про що пишуть телеграм-пабліки та інформує 24 Канал. Водночас над Севастопольською бухтою – димова завіса.

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Неспокійний ранок в Криму

Близько 07:45 почали з'являтися перші повідомлення про вибухи в центрі Севастополя, що на півдні півострова. Певні інформаційні ресурси припускають, що це військові навчання, однак точної інформації не має.

Над Севастопольською бухтою запустили димову завісу,

– пише один з телеграм-каналів з посиланням на місцевого жителя.

Після окупації Криму у 2014 році росіяни справді перетворюють його на військову базу. Однак і не виключено, що вибухи є черговим наслідком атаки повітряних цілей по військових об'єктах.

Розташування Севастопольської бухти: дивіться на карті від Google maps

До того ж росіяни запустили димові завісу в районі Севастопольської бухти, що наштовхує на думку про те, що справи в них вчергове – ненайкраще.

Що таке димова завіса Це створена за допомогою великої кількості диму "загорожа" для приховування руху або місцеперебування осіб, техніки чи позицій від ворога під час військових операцій. Це тактика, яку можуть використовувати для захисту військ під час переміщення або для запобігання точного націлювання з боку ворожих сил. Для створення димової завіси можуть використовуватися різні засоби, зокрема спеціальні димові гранати або димові шашки, які випускають густий дим під час спалювання.

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