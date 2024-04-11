Про це у розмові з 24 Каналом розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, зауваживши, що щойно лунає сигнал повітряної тривоги, є акцент на балістику, потрібно діяти оперативно. Куди найчастіше намагаються бити окупанти, чому активізували удари з Криму та про наслідки атаки цієї ночі – читайте у матеріалі.

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З чим пов'язана активізація ударів з Криму

Гуменюк зазначила, що росіяни активізували використання потужностей з мілітарного хабу у Криму, адже на окупованій території це дозволяє застосовувати оперативно-тактичні та берегові ракетні комплекси, щоб спрямовувати ракети за балістичною траєкторію. Водночас надзвукові та протикорабельні ракети, приміром, "Онікси", які противник застосовував досить часто, в ОК "Південь" давно не спостерігали.

Більшу перевагу ворог віддає "Іскандерам". Це говорить про те, що вони намагаються в такий спосіб досягнути якихось перемог, хоч химерних. Оскільки не мають жодних успіхів вздовж лінії бойового зіткнення, тому намагаються розхитувати ситуацію всередині країни,

– зауважила Наталія Гуменюк.

Невикористання морських ракетоносіїв, найімовірніше, пов'язане з тим, що в окупантів ще не влаштована логістика, яка дозволить їх потім перезаряджати та обслуговувати ракетні пускові установки.

Які цілі обрав ворог

За словами Гуменюк, для окупантів у пріоритеті декілька напрямків. На Одещині може бути будь-яка галузь промисловості, яка пов'язана із забезпеченням безперебійної роботи припортової інфраструктури. Оскільки атаки 10 квітня на транспортно-логістичний напрямок напряму вплинули на функціонування припортової інфраструктури.

Крім того, понесли за собою втрати людських життів і постраждалих. За уточненими даними, 4 людини загинуло. 14 мають поранення, вони перебувають в лікарні. І в тій, і в іншій категорії, на жаль, були діти. Загибла 10-річна дівчинка, пошкодження отримала 4-річна дитина,

– сказала речниця ОК "Південь".

Наслідки нічної атаки

Як зазначила речниця ОК "Південь", в акваторії Чорного та Азовського морів залишається активність використання ворогом тактичної авіації. Вранці 11 квітня, коли Сили ППО були зосереджені на стратегічній авіації, яка спрямувала по Україні ракети Х-101, окупанти застосували тактичну авіацію з Азовського моря, випустивши керовані ракети по об'єкту енергетики в Запорізькій області. Дві ракети вдалося знищити, але спалахнула пожежа. Триває усунення наслідків.

Натомість у ніч проти 11 квітня росіяни використали для атаки кілька хвиль дронів. Під ударом знову-таки була енергетика та промисловість південних регіонів. На Одещині вдалося знищити 7 безпілотників, на Миколаївщині – 8. На жаль, уламками збитих БпЛА було пошкоджено об'єкт енергетики в Одеській області. Рятувальники ліквідували пожежу, збитки уточнюються. Включення абонентів не відбувалося.

На Миколаївщині уламки дронів впали на відкриту територію, не пошкоджено ані об'єктів, ані людей. По три дрони залітали на території Херсонщини та Дніпропетровщини, але були знищені. Без наслідків,

– наголосила Наталія Гуменюк.

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