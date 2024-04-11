Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, отметив, что только раздается сигнал воздушной тревоги, есть акцент на баллистику, нужно действовать оперативно. Куда чаще всего пытаются бить оккупанты, почему активизировали удары из Крыма и о последствиях атаки этой ночью – читайте в материале.

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С чем связана активизация ударов из Крыма

Гуменюк отметила, что россияне активизировали использование мощностей с милитарного хаба в Крыму, ведь на оккупированной территории это позволяет применять оперативно-тактические и береговые ракетные комплексы, чтобы направлять ракеты по баллистической траектории. В то же время сверхзвуковые и противокорабельные ракеты, например, "Ониксы", которые противник применял довольно часто, в ОК "Юг" давно не наблюдали.

Большее предпочтение враг отдает "Искандерам". Это говорит о том, что они пытаются таким образом достичь каких-то побед, хоть причудливых. Поскольку не имеют никаких успехов вдоль линии боевого соприкосновения, поэтому пытаются расшатывать ситуацию внутри страны,

– отметила Наталья Гуменюк.

Неиспользование морских ракетоносителей, вероятнее всего, связано с тем, что у оккупантов еще не устроена логистика, которая позволит их потом перезаряжать и обслуживать ракетные пусковые установки.

Какие цели выбрал враг

По словам Гуменюк, для оккупантов в приоритете несколько направлений. В Одесской области может быть любая отрасль промышленности, которая связана с обеспечением бесперебойной работы припортовой инфраструктуры. Поскольку атаки 10 апреля на транспортно-логистическое направление напрямую повлияли на функционирование припортовой инфраструктуры.

Кроме того, понесли за собой потери человеческих жизней и пострадавших. По уточненным данным, 4 человека погибло. 14 имеют ранения, они находятся в больнице. И в той, и в другой категории, к сожалению, были дети. Погибла 10-летняя девочка, повреждения получил 4-летний ребенок,

– сказала пресс-секретарь ОК "Юг".

Последствия ночной атаки

Как отметила пресс-секретарь ОК "Юг", в акватории Черного и Азовского морей остается активность использования врагом тактической авиации. Утром 11 апреля, когда Силы ПВО были сосредоточены на стратегической авиации, которая направила по Украине ракеты Х-101, оккупанты применили тактическую авиацию с Азовского моря, выпустив управляемые ракеты по объекту энергетики в Запорожской области. Две ракеты удалось уничтожить, но вспыхнул пожар. Продолжается устранение последствий.

Зато в ночь на 11 апреля россияне использовали для атаки несколько волн дронов. Под ударом опять-таки была энергетика и промышленность южных регионов. В Одесской области удалось уничтожить 7 беспилотников, на Николаевщине – 8. К сожалению, обломками сбитых БПЛА был поврежден объект энергетики в Одесской области. Спасатели ликвидировали пожар, ущерб уточняется. Включение абонентов не происходило.

На Николаевщине обломки дронов упали на открытую территорию, не повреждены ни объекты, ни люди. По три дрона залетали на территории Херсонщины и Днепропетровщины, но были уничтожены. Без последствий,

– отметила Наталья Гуменюк.

Массированная атака по Украине 11 апреля: главное