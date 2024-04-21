Глава государства заверил, что украинские военные готовятся отвечать на будущие наступательные действия оккупантов. И в то же время ждут оружие от союзников.

Смотрите также Я не верю в это, – Зеленский ответил на слухи, что Трамп будет давить на Украину

Как разрушить планы Кремля

Зеленский отметил, что существующие бригады нуждаются в доукомплектовании вооружением. Кроме того, есть силы, которые уже истощены. Их нужно заменить на новые. Однако, чтобы провести ротацию, сначала необходимо, чтобы новобранцы имели, чем воевать.

Президент напомнил, что Украине известны планы россиян. До 9 мая они стремятся захватить Часов Яр. Недавно политик побывал в этом регионе и пообщался с бойцами. Те рассказали, что им не хватает снарядов и средств борьбы с дронами – разведчиками.

Я рассчитываю, что мы выстоим, что поступит оружие вовремя, и мы сможем отбить врага, а потом разбить планы России по полномасштабным контрнаступательным действиям в июне,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, что сейчас главные бои на фронте идут за Часов Яр. Этот город нужен россиянам, чтобы превратить его в плацдарм для дальнейшего продвижения по Донецкой области в направлении городов Константиновка – Дружковка – Краматорск.

В британской разведке отмечают, что в районе Часового Яра противник пытается использовать такую же тактику, что и в Авдеевке. Речь идет об усилении бомбардировки. В течение дня на населенный пункт летит от 20 до 30 КАБов.

Ранее военные, которые держали оборону Авдеевки, признавали, что именно применение врагом авиабомб привело ситуацию, когда защитники были вынуждены уйти из города. Бомбы разрушали все сооружения, которые могли бы стать фортпостами. Кроме того, на результат боев за Авдеевку повлиял недостаток снарядов и вооружения.

В Белом доме прямо обвинили Конгресс в потере Авдеевки. Впрочем, сейчас американцы смогли прийти к согласию по финансированию военной помощи Украине.

20 апреля Палата представителей поддержала соответствующий законопроект. 23 апреля его должен рассмотреть Сенат.

В Институте изучения войны считают, что благодаря американской помощи украинские силы имеют шансы помешать масштабному наступлению оккупантов летом и улучшить тактическое положение.