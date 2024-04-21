Глава государства назвал эти нарративы в СМИ “слухами”, в которые он не верит.

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Реакция Зеленского

После того, как The Washington Post выпустило статью, в которой говорилось о том, что план Трампа по Украине заключается в том, чтобы заставить ее признать за Кремлем Донбасс и Крым, советник экс-президента заявил, что это не соответствует действительности.

А Владимир Зеленский, комментируя материал, отметил, что если план Трампа предусматривает отказ от территорий, "то это очень примитивная идея".

Впрочем, сейчас риторика американского политика немного изменилась. Недавно он отметил, что, что для США важно украинское выживание. Экс-президент призвал Европу увеличить финансирование поддержки Украины.

Кроме того, отмечается, что именно он дал "зелёный свет" республиканцам из Палаты представителей для принятия помощи Украине.

Поэтому на фоне слухов, что в случае переизбрания Трамп начнет давить на Украину, чтобы она отказалась от земель в обмен на прекращение войны, Зеленский заявил, что не верит в это.

Кроме того, глава государства сомневается, что на это пойдет сам Путин. Зеленский подчеркнул, что главе Кремля нельзя доверять. Поэтому стратегия завершения войны должна базироваться не на словах российского диктатора, а на чем-то "очень конкретном".

Президент выразил уверенность, что и демократы, и республиканцы заинтересованы в том, чтобы Украина была независимой, суверенной и демократической.

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