Глава государства в комментарии иностранному журналисту отметил, что не слышал лично от Трампа идей о прекращении войны.

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С Трампом еще не говорили

Зеленский подчеркнул, что о "мирном плане" американского политика сообщали определенные медиаплатформы. Однако президент не имел личного разговора с Трампом относительно его идей.

Если у меня будет такая возможность, я с удовольствием их выслушаю, и тогда мы можем обсудить эту тему,

– подчеркнул украинский лидер.

Ранее Зеленский заявлял, что пригласил Трампа в Украину, чтобы он смог "увидеть все своими глазами и сделать собственные выводы". Также, по его словам, американец якобы выразил заинтересованность в визите.

В то же время у Трампа отрицали, что Зеленский приглашал его в Украину. Кроме того, экс-президент сказал, что ему было бы нецелесообразно ехать в Украину прямо сейчас, поскольку он не является главнокомандующим.

В интервью Politico президент уже высказывался относительно идеи Трампа, поданной СМИ, назвав ее примитивной.

"Если соглашение заключается в том, что мы просто отдаем свои территории, то это очень примитивная идея", – сказал Зеленский.

По его мнению, сдача территорий просто увеличит аппетиты Путина и даст "зеленый свет" для новых захватнических войн.

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