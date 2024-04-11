Глава государства в комментарии иностранному журналисту отметил, что не слышал лично от Трампа идей о прекращении войны.
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С Трампом еще не говорили
Зеленский подчеркнул, что о "мирном плане" американского политика сообщали определенные медиаплатформы. Однако президент не имел личного разговора с Трампом относительно его идей.
Если у меня будет такая возможность, я с удовольствием их выслушаю, и тогда мы можем обсудить эту тему,
– подчеркнул украинский лидер.
Ранее Зеленский заявлял, что пригласил Трампа в Украину, чтобы он смог "увидеть все своими глазами и сделать собственные выводы". Также, по его словам, американец якобы выразил заинтересованность в визите.
В то же время у Трампа отрицали, что Зеленский приглашал его в Украину. Кроме того, экс-президент сказал, что ему было бы нецелесообразно ехать в Украину прямо сейчас, поскольку он не является главнокомандующим.
В интервью Politico президент уже высказывался относительно идеи Трампа, поданной СМИ, назвав ее примитивной.
"Если соглашение заключается в том, что мы просто отдаем свои территории, то это очень примитивная идея", – сказал Зеленский.
По его мнению, сдача территорий просто увеличит аппетиты Путина и даст "зеленый свет" для новых захватнических войн.
"Мирный" план Трампа: о чем идет речь
- Дональд Трамп неоднократно говорил, что имеет план, как завершить войну за 24 часа.
- The Washington Post утверждает, что мирная инициатива экс-президента заключается в отказе Украины от своих территорий в пользу России.
- Речь идет о том, чтобы Киев согласился признать российскими Крым и Донбасс.
- Остается непонятным, почему Трамп считает, что якобы этого Путину будет достаточно, чтобы остановить агрессию.
- В то же время советник политика опроверг сообщении в этой статье. Он обвинил журналистов в клевете.
- Следует заметить, что Трамп ранее рассказывал о своем плане поверхностно. В частности, он говорил, что, если Россия не остановится, то он вооружит Украину. Если же Киев не остановится, он заберет запасы оружия, предоставленные союзниками.