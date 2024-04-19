Так, в своей соцсети Truth Social американский политик сделал соответствующее сообщение. Следует заметить, что это произошло на следующий день после частного ужина с президентом Польши Анджеем Дудой.
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Трамп заявил, что Украине нужна помощь
Дональд Трамп подчеркнул, что Европа дает Украине гораздо меньше денег, чем США. По мнению политика, так не должно быть. Ведь выживание украинского государства важнее для Европы по сравнению с Вашингтоном.
Впрочем, республиканец признался, что США тоже заинтересованы в усилении Киева, который "отчаянно нуждается в помощи".
Все соглашаются, что выживание и сила Украины должны быть значительно важнее для Европы, чем для нас, но это также важно и для нас! Вперед, Европа!,
– написал Трамп.
Помощь Украине от США: что известно
- Еще осенью прошлого года Джо Байден внес законопроект о выделении средств на помощь союзным государствам, в частности Израилю, Тайваню и Украине. Для Киева там было заложено более 61 миллиарда долларов.
- После длительных дискуссий Сенат наконец поддержал законопроект. А вот спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон отказался ставить его на голосование, и долгое время откладывал дату рассмотрения вопроса о поддержке Украины.
- Однако после того, как Иран совершил воздушную атаку на Израиль, на повестке дня у США снова появилась потребность помочь Тель-Авиву. Вспомнили и за помощь Киеву.
- Впрочем, спикер Палаты представителей, вместо президентского законопроекта о совместном пакете помощи, разработал четыре отдельных документа.
- Отмечается, что предложение Джонсона было одобрено Дональдом Трампом и в Белом доме.
- Уже завтра, 20 апреля, Майк Джонсон должен вынести на голосование пакеты помощи Украине и Израилю.
- Ранее Джонсон опубликовал в частности текст законопроекта помощи Украине, который предусматривает выделение Киеву 60,84 миллиарда долларов.