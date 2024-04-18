Польский лидер назвал разговор с 45 президентом США и кандидатом в президенты от республиканской партии "дружественным". Перед визитом в США президент Польши не исключал эту встречу и объяснял, что все будет зависеть от графика, пишет 24 Канал.

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Как прошла встреча Дуды и Трампа

Издание RMF24 написало, что Дуда и Трамп встретились вечером 17 апреля 2024 года в Trump Tower на Манхэттене, что в Нью-Йорке.

Встреча была частной. Вместе с польским лидером были:

глава кабинета президента Польши Марчин Масталерек,

министр канцелярии президента Польши Войцех Коларский.

В канцелярии Дуды уточнили, что встреча длилась 2,5 часа. После нее Войцех Коларский сказал, что это была замечательная встреча двух друзей, которые вспомнили время, когда они сотрудничали в течение 4 лет, занимая президентские должности: "Это было очень хорошее, плодотворное время для польско-американских отношений. Дональд Трамп неоднократно подчеркивал свою большую симпатию к Польше и благодарность, которую он испытывает к полякам".

Дружеская встреча в очень приятной атмосфере,

– заявил Анджей Дуда после разговора.

Встреча Дуды с Трампом: смотрите видео

Перед встречей на брифинге Дуда ответил, не боится ли что это "может вызвать небольшую антагонизацию администрации Джо Байдена".

"Нет, я не боюсь, потому что президенты встречаются со своими коллегами, особенно с теми, кто когда-то занимал президентские должности в их странах. Это нормальная практика, ничего чрезвычайного в этом нет... Президенты также встречаются с разными политиками во время своих визитов за границу. Это нормально, если страна имеет хорошие отношения с другой страной, она хочет, чтобы эти отношения были лучшими с представителями разных сторон политической сцены", – заверил президент Польши.

Он еще перед визитом в США заявил, что хочет иметь хорошие отношения с бывшим и, вероятно, будущим президентом США.

"Конечно, мы также заинтересованы во встречах с влиятельными людьми США. Мы говорим о человеке, который четыре года был президентом Соединенных Штатов. Мы хорошо знаем друг друга", – заявил Дуда.

У Трампа заявили, что говорили и об Украине

Издание Politico написало, что в кампании Трампа после общения двух лидеров кратко рассказали детали встречи. В частности, что политики говорили о:

войне в Украине, которую ведет Россия;

войне на Ближнем Востоке;

предложение Дуды для стран НАТО увеличить расходы на оборону до 3% от валового внутреннего продукта.

Перед разговором сам Дональд Трамп заявил, что имеет "личные отношения" с Дудой и помнит сотрудничество, когда они были президентам. Лидер республиканцев заверил, что поляки любят его.

"Это мой друг, у нас были замечательные четыре года вместе... Мы все еще поддерживаем Польшу", – заверил Трамп.

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Обратите внимание! Перед встречей польский премьер Дональд Туск говорил, что ожидает того, что Анджей Дуда очень твердо поставит вопрос о необходимости стоять рядом с западным миром, демократией и Европой в контексте российско-украинской войны. По словам политика, с точки зрения безопасности для Польши, Европы и будущего НАТО потенциальная победа Трампа имеет определенные риски.