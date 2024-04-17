Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в разговоре с 24 Каналом объяснил процесс голосования. По его словам, он может затянуться.

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"Надеяться, что все же конгрессмены будут учитывать ту ситуацию, которая происходит в Украине, на Ближнем Востоке и все же проголосуют", – отметил он.

Важный вопрос

Интригующий вопрос – будут ли Украина и Израиль разделены, или все же окажутся в едином пакете для голосования.

"Это было бы не очень положительно для нас. Потому что фактически Израиль может быть в этой ситуации впереди нас, учитывая то, что он имеет союзнические обязательства с США и другими странами западного мира. Очевидно, там очень переживают по этому поводу, что могут повториться новые подобные атаки, которые мы могли наблюдать на днях со стороны Ирана. Поэтому на самом деле было бы хорошо, чтобы помощь Украине и Израилю была в одном пакете", – объяснил Желиховский.

Кроме этого такая дата рассмотрения помощи – положительный сигнал. Поскольку ранее прогнозировалось, что данный вопрос может быть отсрочен.

"Надеемся на положительные результаты, что все-таки Украина получит тот пакет помощи, который так необходим. Ведь действительно, если этого не произойдет, то мы просто не сможем вытянуть весь груз войны, который ложится на плечи. Сейчас мы не имеем необходимого вооружения, соответствующих боеприпасов, и украинские политики, в частности и президент Владимир Зеленский, постоянно подчеркивают, что без американской помощи победить в этой войне невозможно", – добавил эксперт-международник.

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