Аналитики ISW считают, что до июня 2024 года ВСУ будут иметь значительно улучшенное оперативное положение. Этому есть несколько объяснений.
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Что известно о положении Украины до июня 2024 года
Украинские силы, вероятно, привлекут достаточную помощь в безопасности от США для подавления российских наступательных операций в июне 2024 года,
– заявили аналитики.
Они отметили, что глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что именно июнь является вероятным месяцем, когда враг начнет ожидаемое крупномасштабное летнее наступление.
Аналитики проанализировали, что оккупанты, вероятно, пришли к выводу, что ВСУ не смогут защититься от текущих и будущих наступательных операций России из-за задержек или полного прекращения военной помощи США. Именно это предположение, вероятно, было неотъемлемой частью оперативного планирования России на это лето.
"Российские войска создавали резервы оперативного и стратегического уровня для поддержки своих ожидаемых летних наступательных усилий, однако, вероятно, делали это, исходя из предположения, что даже плохо обученные и плохо оснащенные российские войска могут наступать против украинских сил, которые не имеют необходимых денег, артиллерийских и зенитных боеприпасов", – отметили в ISW.
Там объяснили, что Украина решает вопрос проблемы в человеческой силе и, предполагают, продолжит проводить ротации для отдыха и пополнения подразделений. Однако в ISW отмечают, что нужно время, чтобы эти усилия дали масштабный эффект.
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Кроме того, украинские официальные лица ранее говорили, что Россия, вероятнее всего:
- этим летом продолжит наступательные операции, направленные на захват остальных Донецкой и Луганской областей,
- также может попытаться наступать для захвата Харькова.
Украинские силы с улучшенным материально-техническим обеспечением и личным составом, которые, вероятно, будут удерживать линию фронта в июне 2024 года, подорвут эту оперативную цель одновременных российских наступательных операций на широком фронте,
– заверили аналитики.
По их данным, вероятно, российскому военному командованию придется задуматься о том, ли:
- осуществимы ли намеченные районы и цели летних наступательных усилий,
- достаточны ли нынешние средства концентрации и подготовки российских сил для проведения запланированных наступлений, учитывая ожидаемое возобновление поставок оружия от США.