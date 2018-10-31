В Україні ввели "жовті лінії" для забудови: що це таке

Міністерство регіонального розвитку України оновило державну будівельну норму, тож з 1 вересня введено норму щодо "жовтих ліній". Вони повинні обмежувати забудову для безпеки під час можливого руйнування будівель.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

Він зазначив, що відповідні державно будівельні норми "Планування і забудова територій" набули чинності з 1 вересня.

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"Тепер у генеральних планах населених пунктів і в детальних планах територій обов'язково повинні бути розділи щодо ліній обмеження. "Жовті лінії" – обмеження забудови в цілях безпеки, щоб за можливого руйнування будівлі не постраждали інші споруди і не були перекриті шляхи евакуації", – пояснив заступник міністра.

Він додав, що ці лінії визначаються за принципом: що ближче до евакуаційних шляхів розташована будівля, то нижчою за висотою вона має бути.

Згідно з ДБН, "жовті лінії" обмежують зони можливих завалів житлових, громадських, промислових та інших будівель і споруд, розташованих уздовж магістральних вулиць сталого функціонування, за якими проводиться евакуація населення в особливий період і підтримується транспортне забезпечення виконання рятувальних і невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, – мовиться у повідомленні Парцхаладзе.

Він також зазначив, що лінії обмеження забудови повинні визначатися під час розробки документації з просторового планування для категорованих населених пунктів, що мають особливу важливість для цивільного захисту (на території яких розміщені суб'єкти господарювання, що мають важливе економічне і стратегічне значення для економіки і безпеки держави та становлять небезпеку для населення і територій у зв'язку з можливістю радіоактивного, хімічного забруднення чи катастрофічного затоплення).

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Що таке державні будівельні норми? Обов'язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.