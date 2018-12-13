Аварий на водопроводах станет меньше: в Украине меняют ГСН относительно качества водоснабжения

В Украине вступят в силу новые государственные строительные нормы по качеству водоснабжения, которые будут предусматривать автоматический мониторинг давления воды для быстрого обнаружения и предотвращения аварий.

Как пояснили в Минрегионе, новые нормы, которые вступят в силу 28 февраля 2019 года, имеют целью уменьшить количество аварий на водопроводах, которые сегодня происходят в Украине довольно часто.

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Новые изменения предусматривают установку приборов измерения давления холодной и горячей воды, и соответствующая информация оперативно будет передаваться в диспетчерский пункт.



Новые ГСН относительно качества водоснабжения вступят в силу 28 февраля 2019 года

К слову, с 28 февраля 2019 года в Украине также вступят в силу новые государственные строительные нормы по освещению и канализации.

Напомним, с 1 декабря в Украине вступили в действие новые государственные строительные нормы (ГСН) по фасадной теплоизоляции.

Что такое Государственные строительные нормы (ГСН)?

Это обязательные к выполнению нормативные акты, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.



ГСН, в частности, предусматривают требования к проектированию конструкций внешних стен с фасадной теплоизоляцией требования к обеспечению их эксплуатационной пригодности, контроля качества и тому подобное.

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