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      Теперь украинцы могут утеплять дома без специальных разрешений: что это означает

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      Кабмин разрешил утеплять дома без специальных разрешений
      Кабмин разрешил утеплять дома без специальных разрешений / Фото из открытых источников

      Кабинет министров Украины разрешил проводить утепление жилых домов без получения специальных для этого разрешений.

      Как информирует пресс-служба правительства, обновленный перечень строительных работ, не требующих документов на их выполнение, был утвержден 18 декабря.

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      Эти изменения предусматривают, что на проведение строительных работ по комплексной теплоизоляции уже введенных в эксплуатацию жилых домов не нужно получать специальных разрешительных документов.

      В частности, речь идет об утеплении стен, крыши, чердака, технического этажа, цоколя или подвала. Касаются эти изменения как частных жилых домов, так и многоквартирных высотой до 100 метров.

      В Минрегионе напоминают, что раньше, чтобы утеплить, например, стены или крышу собственного дома, надо было заранее получить обязательное разрешение государственной архитектурно-строительной инспекции. И из-за этой бюрократической волокиты несложные строительные работы могли растянуться на несколько месяцев.

      К слову, с 1 декабря 2018 года в Украине вступили в действие новые государственные строительные нормы (ДБН) по фасадной теплоизоляции, которые предусматривают внедрение европейских требований к энергомодернизации фасадов.

      По подсчетам специалистов, введение этих норм позволит украинцам ежегодно экономить до 15% тепла и на 15-20% повысить срок эксплуатации зданий.

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      Теги: Новости Украины Строительство Законодательство Кабинет Министров Украины Минрегион ЖКХ Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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