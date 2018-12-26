Теперь украинцы могут утеплять дома без специальных разрешений: что это означает

Кабинет министров Украины разрешил проводить утепление жилых домов без получения специальных для этого разрешений.

Как информирует пресс-служба правительства, обновленный перечень строительных работ, не требующих документов на их выполнение, был утвержден 18 декабря.

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Эти изменения предусматривают, что на проведение строительных работ по комплексной теплоизоляции уже введенных в эксплуатацию жилых домов не нужно получать специальных разрешительных документов.

В частности, речь идет об утеплении стен, крыши, чердака, технического этажа, цоколя или подвала. Касаются эти изменения как частных жилых домов, так и многоквартирных высотой до 100 метров.

В Минрегионе напоминают, что раньше, чтобы утеплить, например, стены или крышу собственного дома, надо было заранее получить обязательное разрешение государственной архитектурно-строительной инспекции. И из-за этой бюрократической волокиты несложные строительные работы могли растянуться на несколько месяцев.

К слову, с 1 декабря 2018 года в Украине вступили в действие новые государственные строительные нормы (ДБН) по фасадной теплоизоляции, которые предусматривают внедрение европейских требований к энергомодернизации фасадов.



По подсчетам специалистов, введение этих норм позволит украинцам ежегодно экономить до 15% тепла и на 15-20% повысить срок эксплуатации зданий.