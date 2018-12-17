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      Новые градостроительные нормы будут действовать вопреки решению суда: объяснение Минрегиона

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      Новые государственные строительные нормы по планированию и застройке территорий, которые вступили в силу 1 сентября 2018 года продолжают действовать, независимо от судебного процесса, который происходит вокруг них.

      В этом заверил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

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      Он вспомнил о недавнем решении Окружного административного суда Киева, которым тот удовлетворил иск, признав противоправным и недействительным приказ Минрегиона, которым был утвержден ГСН Б.2.2–12: 2018 "Планировка и застройка территорий".

      В Минрегионе отметили, что об этом решении им стало известно еще 14 декабря, но никакие официальные документы в адрес ведомства пока не поступали.

      Во-первых, это решение никоим образом не влияет на действие самых ГСН – они действуют. Во-вторых, мы все равно будем продолжать отстаивать свою правоту в суде и обжаловать решение в апелляционной инстанции,
      – заверил заместитель министра.

      Подобные иски в Минрегионе называют "рейдерской атакой на реформы" и попыткой приостановить действие самых ГСН.

      Что предусматривают новые градостроительные ГСН?
      Государственные строительные нормы "Планировка и застройка территорий" были разработаны на смену предыдущих строительных норм, действовавших еще с 1992 года.

      В них содержится более 50 изменений, которые регулируют градостроительства в Украине, в частности:
      – ограничение высотности застройки в городах – так называемые "голубые линии";
      – ограничение застройки в зеленых зонах – "зеленые линии", которые определяют границы ландшафтных и рекреационных территорий, на которых запрещено строительство;
      – ограничение плотности застройки, запрещающий ее повышение в несколько раз;
      – обязательное строительство детских садов и школ в жилой застройке, увеличение площадок для отдыха и спорта;
      – обязательное обеспечение безбарьерного доступа.

      Нові ДБН будівництво містобудування
      Новые градостроительные нормы действуют в Украине с 1 сентября 2018 года

      Нові ДБН будівництво планування зелена лінії
      Что означают "зеленые линии" в новых градостроительных ГСН?

      ДБН будівництво містобудування щільність забудовиПредусматривающие новые градостроительные ГСН по плотности застройки

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Украины Новости недвижимости ЖКХ Законодательство Фотоновости ГСН Строительство Минрегион
      Источник: 24 канал
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