Новые градостроительные нормы будут действовать вопреки решению суда: объяснение Минрегиона

Новые государственные строительные нормы по планированию и застройке территорий, которые вступили в силу 1 сентября 2018 года продолжают действовать, независимо от судебного процесса, который происходит вокруг них.

В этом заверил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

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Он вспомнил о недавнем решении Окружного административного суда Киева, которым тот удовлетворил иск, признав противоправным и недействительным приказ Минрегиона, которым был утвержден ГСН Б.2.2–12: 2018 "Планировка и застройка территорий".

В Минрегионе отметили, что об этом решении им стало известно еще 14 декабря, но никакие официальные документы в адрес ведомства пока не поступали.

Во-первых, это решение никоим образом не влияет на действие самых ГСН – они действуют. Во-вторых, мы все равно будем продолжать отстаивать свою правоту в суде и обжаловать решение в апелляционной инстанции,

– заверил заместитель министра.

Подобные иски в Минрегионе называют "рейдерской атакой на реформы" и попыткой приостановить действие самых ГСН.

Что предусматривают новые градостроительные ГСН?

Государственные строительные нормы "Планировка и застройка территорий" были разработаны на смену предыдущих строительных норм, действовавших еще с 1992 года.



В них содержится более 50 изменений, которые регулируют градостроительства в Украине, в частности:

– ограничение высотности застройки в городах – так называемые "голубые линии";

– ограничение застройки в зеленых зонах – "зеленые линии", которые определяют границы ландшафтных и рекреационных территорий, на которых запрещено строительство;

– ограничение плотности застройки, запрещающий ее повышение в несколько раз;

– обязательное строительство детских садов и школ в жилой застройке, увеличение площадок для отдыха и спорта;

– обязательное обеспечение безбарьерного доступа.



Новые градостроительные нормы действуют в Украине с 1 сентября 2018 года



Что означают "зеленые линии" в новых градостроительных ГСН?