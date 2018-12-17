Нові містобудівні норми діятимуть попри рішення суду: пояснення Мінрегіону

Нові державні будівельні норми щодо планування та забудови територій, які набули чинності 1 вересня 2018 року продовжують діяти, незалежно від судового процесу, який відбувається навколо них.

У цьому запевнив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.

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Він згадав про недавнє рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким той задовольнив позов, визнавши протиправним та нечинним наказ Мінрегіону, яким було затверджено ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій".

У Мінрегіоні зауважили, що про це рішення їм стало відомо ще 14 грудня, але жодні офіційні документи на адресу відомства поки не надходили.

По-перше, це рішення ніяким чином не впливає на дію самих ДБН – вони є чинними. По-друге, ми все одно будемо продовжувати відстоювати свою правоту в суді і оскаржувати рішення в апеляційній інстанції,

– запевнив заступник міністра.

Подібні позови у Мінрегіоні називають "рейдерською атакою на реформи" і зупинити дію самих ДБН.

Що передбачають нові містобудівні ДБН?Державні будівельні норми "Планування і забудова територій" були розроблені на заміну попередніх будівельних норм, які діяли ще з 1992 року.



У них міститься понад 50 змін, які регулюють містобудування в Україні, зокрема:

– обмеження висотності забудови у містах – так звані "блакитні лінії";

– обмеження забудови у зелених зонах – "зелені лінії", які визначають межі ландшафтних та рекреаційних територій, на яких заборонено будівництво;

– обмеження щільності забудови, що забороняє її підвищення у декілька разів;

– обов’язкове будівництво дитячих садків і шкіл у житловій забудові, збільшення майданчиків для відпочинку та спорту;

– обов’язкове забезпечення безбар’єрного доступу.



Нові містобудівні норми діють в Україні з 1 вересня 2018 року



Що означають "зелені лінії" у нових містобудівних ДБН?