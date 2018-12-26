Тепер українці можуть утеплювати будинки без спеціальних дозволів: що це означає

Кабінет міністрів України дозволив проводити утеплення житлових будинків без отримання спеціальних для цього дозволів.

Як інформує прес-служба уряду, оновлений перелік будівельних робіт, які не потребують документів на їх виконання, був затверджений 18 грудня.

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Ці зміни передбачають, що для проведення будівельних робіт з комплексної теплоізоляції вже введених в експлуатацію житлових будинків не потрібно отримувати спеціальних дозвільних документів.

Зокрема, йдеться, про утеплення стін, даху, горища, технічного поверху, цоколя чи підвалу. Стосуються ці зміни як приватних житлових будинків, так і багатоквартирних висотою до 100 метрів.

У Мінрегіоні нагадують, що раніше, аби утеплити, наприклад, стіни чи дах власного помешкання, треба було заздалегідь отримати обов'язковий дозвіл державної архітектурно-будівельної інспекції. І через цю бюрократичну тяганину нескладні будівельні роботи могли розтягнутись на кілька місяців.

До слова, з 1 грудня 2018 року в Україні вступили в дію нові державні будівельні норми (ДБН) щодо фасадної теплоізоляції, які передбачають впровадження європейських вимог до енергомодернізації фасадів.



За підрахунками фахівців, впровадження цих норм дозволить українцям щороку економити до 15% тепла та на 15-20% підвищити термін експлуатації будівель.