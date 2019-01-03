В Украине планируют установить туалеты и электронные табло на остановках транспорта

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ предлагает обустроить на остановках общественного транспорта туалеты и электронные табло с расписанием движения.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

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Обустроить новые удобства планируют на конечных остановках маршрутов и остановках в местах пересечения. Также модернизированные остановки планируют дополнить схемами и картами микрорайонов и банкоматами.

По словам Льва Парцхаладзе, соответствующий проект государственных строительных норм сейчас находится в состоянии разработки. После его утверждения все новые остановки общественного транспорта будут строить с санузлами и электронными табло. Остановки, которые уже существуют, будут обустраивать постепенно, во время проведения реконструкции.