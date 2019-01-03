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      В Украине планируют установить туалеты и электронные табло на остановках транспорта

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      В Украине планируют модернизировать остановки общественного транспорта
      В Украине планируют модернизировать остановки общественного транспорта / www.facebook.com

      Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ предлагает обустроить на остановках общественного транспорта туалеты и электронные табло с расписанием движения.

      Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

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      Обустроить новые удобства планируют на конечных остановках маршрутов и остановках в местах пересечения. Также модернизированные остановки планируют дополнить схемами и картами микрорайонов и банкоматами.

      По словам Льва Парцхаладзе, соответствующий проект государственных строительных норм сейчас находится в состоянии разработки. После его утверждения все новые остановки общественного транспорта будут строить с санузлами и электронными табло. Остановки, которые уже существуют, будут обустраивать постепенно, во время проведения реконструкции.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости недвижимости ГСН Транспорт Минрегион
      Источник: 24 Канал
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