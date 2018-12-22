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      Лев Парцхаладзе

      Новый градостроительный ДБН: нормы действуют несмотря на продолжение рейдерской атаки на реформы

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      Новый градостроительный ДБН: нормы действуют несмотря на продолжение рейдерской атаки на реформы

      Новые государственные строительные нормы "Планирование и застройка территорий" вступили в силу с 1 сентября 2018 года. И они продолжают действовать в соответствии с законодательством, являясь обязательными к исполнению. Несмотря на продолжение рейдерской атаки на реформы и судебные тяжбы.

      Напомню, что за несколько дней до вступления в силу этих важнейших норм, в Окружном суде города Киева был зарегистрирован ряд исков, направленных на признание противоправным и недействительным приказ Минрегиона, которым утверждается ДБН Б.2.2-12: 2018 "Планировка и застройка территорий".

      14 декабря стало известно, что Окружной административный суд города Киева принял решение удовлетворить иск и таки признать противоправным и недействительным действие приказа министерства, о котором я говорил. К слову, официальные документы по этому решению до сегодняшнего дня так и не поступили в Минрегион.

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      В любом случае, решение суда на действие самых ДБН никак не влияет. Они вступили в силу с 1 сентября 2018 года и продолжают действовать.

      При этом мы продолжаем отстаивать свою правоту в суде и обжалуем это решение в апелляционной инстанции.

      Эти иски есть не что иное, как спланированная антикампания против проведения реформ в строительной отрасли, направленных на формирование качественной градостроительной политики в Украине – в первую очередь, на то, чтобы изменить жизнь украинцев к лучшему.

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      Новый ДБН получил полную поддержку общественности, а также правительства. Вопрос рейдерской атаки на строительные нормы рассматривался на одном из заседаний Кабмина. Владимир Гройсман тогда сказал:

      Новые нормы уже опубликованы и начали действовать. И мы дойдем хоть до Верховного Суда и будем отстаивать право на жизнь людей в нормальных условиях.

      Вице-премьер-министр Геннадий Зубко также не раз подчеркивал, что остановить введение в действие этих ДБН невозможно:

      Остановить действие приказа можно, но введение в действие ДБН – нет. Потому что они уже опубликованы и вступили в силу с 1 сентября. Сегодня общество не должно быть в заложниках у застройщиков, должна быть создана безопасная и комфортная среда для жизни людей.

      В ДБН "Планирование и застройка территорий" содержится более 50 принципиально качественных изменений для безопасности и комфорта людей:

      1. ограничение высотности застройки в городах: новое понятие для украинского градостроения – "голубые линии";
      2. ограничение строительства в зеленых зонах – "зеленые линии", которые определяют границы ландшафтных и рекреационных территорий, на которых запрещено строительство;
      3. ограничение плотности застройки, запрещающее ее повышение в несколько раз;
      4. создание комфортного благоустройства жилых кварталов – без парковок авто, с площадками для отдыха и спорта, социальной инфраструктурой

      И многое другое. Это все действительно важные изменения для людей! И они должны воплощаться в жизнь, а не сталкиваться с искусственными барьерами, оставаясь лишь на бумаге.

      ДБН – это безопасность и комфорт людей.

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      Автор: Лев Парцхаладзе
      Теги: Новини політики Новини України Публікації ДБН
      Джерело: 24 Канал
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