Украина растет в Doing Business: ожидать ли продолжения?

На днях был опубликован очередной ежегодный рейтинг Doing Business, оценивающий простоту ведения бизнеса в разных странах. Украина улучшила свою позицию на 5 пунктов, заняв 71 место. Что бы кто ни говорил, рост налицо – по большинству индикаторов страна показывает улучшение. И это несомненно позитив, повышение инвестиционной привлекательности Украины.

Эксперты Мирового банка ежегодно осенью публикуют рейтинг легкости ведения бизнеса. Для его составления ведется учет дерегуляционных изменений, проведенных за год (с июня по май) во всех странах мира. Анализируются экономические результаты, определяются успешные изменения в сфере регулирования бизнеса и степень их эффективности.

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Doing Business – это своеобразный индикатор для инвесторов – можно ли инвестировать в страну, а для нас – какие реформы были эффективными и какие стратегические шаги в дерегуляции нужно делать в дальнейшем.

Развитие строительства

Измеряется рейтинг по 10-ти направлениям проведения реформ и одним из основных является строительство – компонент "Получение разрешений на строительство". В этом году из 190-та стран, которые участвуют в рейтинге, по реформированию в строительной сфере мы 30-е. Украина опередила Австрию, Финляндию, Польшу, Латвию, Беларусь, Канаду и даже Японию.



Украина опередила даже Японию

В прошлом году, когда в этом показателе мы поднялись со 140-го места на рекордное 35-е (это был наибольший рывок среди всех стран), то в копилку общего рейтинга Украины смогли дать целых 6 пунктов. Именно поэтому сейчас удержать позицию было непросто. Но это удалось. Благодарен экспертам Мирового банка за учет дерегуляционных действий, которые проводятся. Ведь в прошлом году Минрегион сделал изменения в отрасли, которые уже реально работают.

Это:

отмена процедуры регистрации деклараций и двойного получения техусловий пожарной безопасности от ГСЧС.

введение обязательного требования по высшему образованию у разработчиков проекта строительства и инженеров технадзора.

Изменения правильные и позитивные. Но кому-то покажется, что этого мало и он, возможно, будет прав. Нужно стремиться к улучшению всегда.

Поясню, о чем я. К примеру, мало кто вспоминает сейчас, что буквально еще несколько лет назад получение разрешений и согласований в строительстве было в десятки раз сложнее. Было более 30-ти процедур, прохождение которых занимало почти 300 дней (это при оптимистичном сценарии). Благодаря принятию Закона "О регулировании градостроительной деятельности" эти процедуры значительно упростились – осталось буквально до 5-ти процедур, на которые необходимо 10-60 дней (в зависимости от объекта).

Такое значительное изменение не только упростило жизнь бизнесменам, но и позволило нам в 2013-м году подняться на 145 пунктов по компоненту "Получение разрешений на строительство", а в целом Украине – значительно улучшить свои позиции в Doing Business (с 112-го места до 87-го).



Путем принятия правильных решений Украина ростет в рейтинге

То есть эффективные дерегуляционные процессы в строительстве уже не раз оказывали положительное влияние на общий рейтинг страны. Это здорово. Но главное, не останавливаться на достигнутом. Эксперты дают позитивные прогнозы дальнейшего повышения Украины в рейтинге Doing Business по строительному показателю и в следующем году.

И наша цель – попасть в ТОП-20 Doing Business по компоненту "Получение разрешений на строительство" – может быть достигнута. Для этого нужно среди прочего провести одно важное изменение в отрасли – отменить паевое участие в развитии инфраструктуры населенного пункта по всей Украине.

Отмена паевого сбора

В прошлом году одним из важных факторов, который повлиял на рост Украины в Doing Business по получению разрешений на строительство, было снижение паевого взноса на развитие инфраструктуры. В рейтинге учитывалось, что Киев снизил ставку паевого участия до 2% (с 10%). Для позиции в рейтинге это было положительное изменение.

Но не для страны в целом, так как при расчетах учитываются только данные Киева. Если рассматривать вопрос паевого взноса в масштабе всей страны, то проблема остается нерешенной и он продолжает действовать. Почему я называю это проблемой? Очень просто – паевой сбор в том виде, в котором был придуман и введен, давно себя изжил.

Размер паевого участия рассчитывается на основании общей сметной стоимости строительства объекта, определенной по строительным нормам, государственным стандартам и правилам.

Предельный размер паевого участия:

10% общей сметной стоимости строительства – для нежилых зданий и сооружений;

4% – для жилых домов.

При этом сейчас удельный вес средств паевого участия в общем объеме доходов местных бюджетов не достигает и 1%. И понятно, что этот источник финансирования нельзя считать достаточным для развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенных пунктов – на что, собственно, он и должен направляться.

По информации, полученной от областных государственных администраций, в течение 2014-2017-х годов за счет паевого участия осуществлялись в основном текущие ремонты (замена крыш, окон), а в отдельных населенных пунктах – капитальные ремонты некоторых объектов социальной инфраструктуры.

За счет частичного привлечения этих средств были построены дошкольные учебные заведения: в Винницкой и Полтавской области – по одному, в Ивано-Франковской – 3. То есть, по факту на строительство новых детских садов, школ и другой инфраструктуры не тратиться практически ни копейки.

Паевой сбор, по сути, стал "легализованной взяткой застройщиков" и порождает высокие коррупционные риски со стороны органов местного самоуправления. Целевое назначение средств никем не контролируется и я уже приводил такую статистику, но не лишним будет повторить.

В 2016-м году в местные бюджеты должно было поступить около 3-х миллиардов гривен от паевого взноса на развитие инфраструктуры, фактические же поступления составили только 1,35 миллиарда гривен. Куда деваются недополученные деньги? Вопрос.

Поэтому паевой сбор нужно отменять. В Верховной Раде уже больше года зарегистрирован законопроект № 6540 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по улучшению инвестиционного климата в Украине", которым среди прочего вносятся изменения в закон "О регулировании градостроительной деятельности".

Изменения заключаются в полной отмене паевого взноса в Украине. И его нужно принять. Тогда прогнозам экспертов суждено будет сбыться и привлекательность Украины для потенциальных инвесторов продолжит расти.

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