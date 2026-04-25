Вибухи пролунали у низці міст.

03:45, 25 квітня

У Дніпрі знову лунають вибухи.

03:29, 25 квітня

Вибухи на Київщині

Зафіксовано рух ворожих БпЛА у Київській області. У регіоні працють сили ППО.

03:28, 25 квітня

Нові вибухи у Харкові

Серію вибухів чули у Харкові. Влучання зафіксували у Київському районі.

03:24, 25 квітня

Яка ситуація у Дніпрі?

У Дніпрі зайнялися кілька пожеж. Є пошкоджені будинки. Попередньо, минулося без постраждалих, – ОВА.

02:39, 25 квітня

"Імовірно були пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря", – Повітряні сили.

00:43, 25 квітня

Влучання у Харкові

У Салтівському районі Харкова дрон поцілив по багатоповерхівці, повідомив мер Ігор Терехов. Постраждалих немає.