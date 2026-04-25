Вибухи пролунали у низці міст.
03:45, 25 квітня
У Дніпрі знову лунають вибухи.
03:29, 25 квітня
Вибухи на Київщині
Зафіксовано рух ворожих БпЛА у Київській області. У регіоні працють сили ППО.
03:28, 25 квітня
Нові вибухи у Харкові
Серію вибухів чули у Харкові. Влучання зафіксували у Київському районі.
03:24, 25 квітня
Яка ситуація у Дніпрі?
У Дніпрі зайнялися кілька пожеж. Є пошкоджені будинки. Попередньо, минулося без постраждалих, – ОВА.
02:39, 25 квітня
"Імовірно були пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря", – Повітряні сили.
00:43, 25 квітня
Влучання у Харкові
У Салтівському районі Харкова дрон поцілив по багатоповерхівці, повідомив мер Ігор Терехов. Постраждалих немає.