Про це детальніше розповів очільник Міноборони Михайло Федоров.

Як Україна розвиває технології "малої" ППО?

Розвиток і випробування технологій дистанційного управління безпілотниками для перехоплення ворожих цілей ініціювали ще рік тому через Brave1.

Довідка. Як зазначають у Мінцифри, Brave1 – це координаційна платформа, яка об'єднує всіх учасників сфери DefenseTech та надає їм організаційну, інформаційну та фінансову підтримку для розвитку інноваційних оборонних проєктів в Україні.

На сучасному етапі вже є підтверджені результати системного масштабування дистанційного керування дронами-перехопювачами. У цій сфері Україна – абсолютний першопроходець. За словами Федорова, такий крок став прикладом нового стандарту ППО.

Пілот більше не прив'язаний до позиції. Дрон у небі – управління із захищеного середовища в Києві, Львові чи навіть за кордоном,

– зазначив глава Міноборони.

Нагадаємо, що днями компанія "Дикі Шершні" повідомила про нове досягнення: оператор зміг керувати безпілотником із-за кордону на відстані близько 2000 кілометрів.

Михайло Федоров також пояснив, що впровадження новітніх технологій підвищує ефективність перехоплення, мінімізує ризики для операторів й дає змогу масштабувати технології без прив'язки до фронту.

Важливо! Більше ніж 10 виробників уже інтегрували це рішення у свої системи.

Наразі за дорученням Володимира Зеленського триває розвиток інноваційних рішень для посилення захисту повітряного простору України. Основна мета полягає в тому, щоб забезпечити повне виявлення ворожих цілей і досягти щонайменше 95% їх ефективного знищення.

Україна переходить на новий рівень у системі "малої" ППО: дивіться відео

