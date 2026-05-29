Начальник відділу комунікацій 110-ої окремої механізованої бригади Іван Сєкач в ефірі 24 Каналу розповів, як це впливає на ситуацію в зоні роботи бригади. За його словами, Сили оборони України вже сформували стіну дронів, а виявлений російський піхотинець часто живе на полі бою лише кілька хвилин.

Дивіться також Без військових на полі бою: у "Хартії" поділилися деталями унікальної операції у Куп'янську

Стіна дронів змінила ситуацію на фронті

За словами військового, зараз на полі бою вже немає завдання знищувати певну кількість окупантів за день. Росіяни дедалі рідше доходять до переднього краю, а на окремих ділянках просто не мають зрозумілого способу діяти в нових умовах.

Військовий розповів скільки живе виявлений окупант на полі бою: дивіться відео

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Сили оборони України поступово насичують фронт дронами та роботизованими системами, через що будь-який рух противника стає надзвичайно ризикованим.

Поле бою – це тотальне знищення. Стіна дронів, про яку казав президент, сформована. Це дійсно стіна дронів,

– зазначив Сєкач.

Він звернув увагу, наскільки швидко змінюється війна. Бійці, які кілька місяців тому заходили на позиції, після повернення бачать там уже роботизовані комплекси, яких раніше не було. Через це російське командування змушене постійно шукати нові рішення, адже старі підходи дедалі частіше перестають працювати.

Противник не знає, як діяти на цій ділянці, як і взагалі на фронті не знає, як діяти,

– наголосив він.

Навіть якщо Росія знову спробує наростити кількість піхоти та кидати її в атаки, це не гарантує результату. За словами військового, за нинішньої щільності роботи безпілотників великі групи окупантів так само нестимуть значні втрати ще до того, як зможуть виконати поставлені завдання.

Скільки живе виявлений окупант?

Щільність дронів на фронті настільки зросла, що російським піхотинцям дедалі важче пересуватися навіть невеликими групами.

Важливо! 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка проводить збір на потреби підрозділу. Мета збору становить 1 000 000 гривень.

Долучитись можна за цим посиланням.

Військові закликають долучатися до підтримки бригади, адже ці кошти допомагають ефективніше виявляти та знищувати ворога на фронті.

Якщо раніше FPV-дрони здебільшого полювали на техніку, то зараз безпілотники масово працюють і по живій силі. Через це окупанти часто потрапляють під удар одразу після того, як їх помічають.

Зараз одного цього нещасного персонажа можуть знищувати і п'ять, і десять дронів. Це просто небо жужить, і все в дронах,

– пояснив Сєкач.

За його словами, між підрозділами навіть виникає своєрідне змагання, хто швидше дістанеться до цілі. Кількість ударних дронів і бомберів на передовій суттєво зросла, тому шансів залишитися непоміченим стає дедалі менше.

Бачу якийсь дурачок іде по полю. Все, спалився. Я собі внутрішній таймер ставлю – 5 хвилин його нема. Реально 5 хвилин його нема,

– зазначив він.

Військовий наголосив, що така ситуація стала можливою завдяки комплексній роботі Сил оборони України. Частину російських військових знищують ще на підходах до переднього краю, тому на нулі або в сірій зоні окупантів уже значно менше, ніж було раніше.

Що відомо про останні втрати ворога?

У ніч проти 28 травня 2026 року Сили оборони України вдарили по російській РЛС "СТ-68" у Феодосії, а також по пунктах управління безпілотниками, складах боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення на Донеччині. Окремо Генштаб повідомив, що після попереднього удару по пункту управління в районі Парасковіївки було знищено сам об'єкт і, за попередніми даними, 18 окупантів.

Станом на 29 травня 2026 року Генштаб ЗСУ повідомив, що за попередню добу Росія втратила ще 960 військових. Загальні втрати особового складу від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 361 070 осіб. Також ворог за добу втратив танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, РСЗВ, автомобільну техніку та безпілотники.

У ніч проти 29 травня 2026 року під ударом знову опинився НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" у Волгограді. Попри заяви російської влади про нібито відсутність загорянь, у мережі з'явилися фото й відео пожежі на території заводу. Російські медіа пишуть, що це вже щонайменше десята атака на цей об'єкт від початку повномасштабної війни.

28 травня 2026 року оператори 413 полку СБС "Рейд" разом із бійцями 1 окремого центру СБС уразили пункт тимчасової дислокації 9 окремої мотострілецької бригади Росії в районі Безіменного на тимчасово окупованій Донеччині.