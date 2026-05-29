Також під прицілом були пункти управління противника. Про це проінформував Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії після ударів СОУ?

У Генштабі повідомили, що вночі 28 травня Сили оборони завдали удару по російській РЛС "СТ-68". Станція виявлення повітряних цілей розташовувалась у Феодосії, що в окупованому Криму.

РЛС "СТ-68" призначена для виявлення, супроводу та передачі координат повітряних цілей у системі протиповітряної оборони противника,

– пояснили військові.

Також захисники атакували ворожі пункти управління безпілотниками у районах Калинового та Новогродівки на Донеччині.

До того ж під удари потрапили склади матеріально-технічних засобів та склад боєприпасів противника. Ураження зафіксували біля Маріуполя, Новоселівки Другої та Бугаса, а також у районі Грабового на Донеччині.

У Генштабі уточнили, що напередодні Сили оборони вгатили по пункту управління одного з підрозділів росіян у районі Парасковіївки, Донеччина. У результаті успішного удару об'єкт було знищено, як і 18 окупантів, свідчать попередні дані.

До слова, українські військові за допомогою дронів завдали удару по пункту дислокації окупантів біля Безіменного на ТОТ Донеччині. Під атакою був пункт тимчасової дислокації 9-ї окремої мотострілецької бригади Росії.

Ворог продовжує маскувати військові об'єкти під цивільні. Цього разу росіяни облаштували свою базу на території колишнього дитячого табору "Зіронька" на узбережжі Азовського моря.